Serie b, Como-Cittadella: mister Gattuso (conferenza stampa) "Giocheremo con una squadra che pressa molto e fa dell'intensità il suo punto di forza"

Dal canale ufficiale Youtube del Como, prossimo avversario del Cittadella domani al Sinigaglia per la 34°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Giacomo Gattuso. Panoramica approfondita sul Citta di mister Gorini e non solo:

"Se qualcuno si ricorda la gara dell'andata, sicuramente saprà che il Cittadella è una squadra che pressa molto e lo si vede da come gioca e interpreta la partita. Sono una molto intensi e vanno alla ricerca dell'uno contro uno. Sicuramente non verrà fuori una bella partita tecnicamente, perchè giocare bene contro di loro non è facile, ma noi dobbiamo mettere in campo altre armi come determinazione, voglia e carattere."