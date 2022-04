Serie B, Como-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Finché la matematica ci supporta, puntiamo ai playoff"

Tutte le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta contro il Como domani alle ore 14:00 allo Stadio Sinigaglia, valida per la 34°giornata di campionato:

"Antonucci ha recuperato, Benedetti no, mentre Frare ha un problema al ginocchio e anche Mazzocco ha un problema agli aduttori, che si porta dietro da 10 giorni. Danzi sta abbastanza bene, il problema del minutaggio c'è, devo decidere solo come farlo giocare. Noi non abbiamo smesso di crederci. La partita con il Perugia ci deve dare una spinta in più. Abbiamo attraversato un momento di confusione. Con la gara di Perugia ne siamo usciti, dimostrando di esserci. Finché la matematica ci supporta, daremo tutto per raggiungere la zona playoff. Il gol c'entra molto l'aspetto psicologico. Sono i primi a volerlo migliorarlo. Dobbiamo continuare a creare, l'aspetto più importante. Il gol arriverà, serve più cattiveria e fame. Una volta che arriverà darà più convinzione nelle cose da fare a tutta la squadra. Non è azzardato il 4-2-4, che abbiamo fatto con la Ternana negli ultimi minuti che abbiamo cercato di fare per essere più offensivi. Con il Perugia abbiamo creato molto, poi il gol arriverà. Laribi ha fatto un'ottima gara, così come Baldini. A furia di battere il chiodo, la rete arriverà, dandoci la spinta per raggiungere gli obiettivi che vogliamo. Il Como è una squadra che ha giocatori di grandissima qualità. L'andata ci deve insegnare, non mollano mai. Anche contro il Parma hanno ribaltato la gara e hanno rischiato di pareggiarla. Caratterialmente sono forti. Davanti hanno Cerri, La Gumina, Parigini, Gliozzi, Ciciretti, tutta gente da serie A. Devo valutare chi gioca dietro al posto di Frare. Uno tra Perticone, Visentin e Ciriello sicuramente, dispiace rinunciare a Frare ora, perché aveva fatto una grande partita. L'altra sera è stata una gara intensa e devo vedere come hanno recuperato. Credo che tutti abbiano il fisico per fare un'altra gara. Qualche forza fresca servirà, visto l'impegno ravviccinato. Credo che il fattore campo non sia fondamentale. È importante mantenere lo spirito giusto quando si scende in campo. Fuori casa c'è qualche più spazio, ma io credo sia solo un discorso di atteggiamento."