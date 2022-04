Serie B, Como-Cittadella: mister Gorini "Vittoria a Como molto importante"

Le parole di mister Edoardo Gorini, mister del Cittadella, nel post gara contro il Como, gara valevole per la 34°giornata di campionato Serie B:

"Le motivazioni ci sono sempre state, anche dopo la partita di Perugia. La vittoria di oggi, in attesa di capire cosa farà il Frosinone, è importante per tanti motivi. Spirito, gruppo, motivazioni. Mancano ancora quattro partite ed è giusto onorare il campionato fino alla fine. Siamo stati in zona playoff tutta la stagione, abbiamo vissuto un periodo di difficoltà, ma l'importante è non mollare e questo è l'aspetto più importante per la squadra. Baldini è un giocatore di categoria superiore, ma talvolta si accontenta. Questo è il suo unico difetto. Potrebbe anche farne 20, anche oggi uno o due in più. Talvolta si specchia troppp, ma è il primo a saperlo ed è un aspetto su cui ci stiamo lavorando. La difficoltà sarà motivarlo a farne altrettanti contro l'Alessandria. Altrimenti non sarebbe qui. Ha dimostrato di avere le doti per giocare in Serie A, se fa determinate cose. Noi l'abbiamo preso dal Fano in serie C, dove faticava a giocare. Stiamo portando avanti un progetto da anni, che ci definisce a livello identitario. La nostra identità? Giocare a calcio, vincendo le partite, cercando di essere propositivi ed aggressivi. Se facciamo questo, possiamo mettere in difficoltà tutti. Nel momento in cui non lo fai, possiamo perdere con chiunque. Non è stata una gara cattiva, ma le due espulsioni mi pareva ci fossero. Poi sta tutto nella gestione dell'arbitro. Tutte e due le squadre volevano vincere, quindi è normale. Puntiamo su chi avrà meno punti tr Frosinone ed Ascoli. Con i ciociari abbiamo scontri diretti a favore, con l'Ascoli dobbiamo giocare il ritorno. Noi dobbiamo vincere più partite possibili, mantenendo questo spirito. Poi tireremo le somme. Se ci andremo ai playoff bene, altrimenti faremo le considerazioni per capire le nostre mancanze."