Cittadella, c'è lo scoglio Como per continuare ad inseguire il sogno playoff

All in per i playoff. O almeno provarci. Con questo spirito il Cittadella si presenta in casa del lanciatissimo Como nel terzultimo impegno del campionato di Serie BKT. Sulla carta i favoriti sono gli uomini di Roberts, determinati a difendere il secondo posto dagli assalti del Venezia, ma Gorini – dopo avere archiviato il discorso salvezza con buon anticipo – vuole provare a giocarsi al massimo le rimanenti chance post season senza rimpianti. La rete di Pietrelli del quasi retrocesso Feralpisalò brucia ancora, inutile nasconderlo, come si evince dalle parole di Marchetti e quelle del tecnico granata in conferenza stampa. Al tempo stesso è inutile stare troppo a piangere sul latte versato e contro la corazzata di Roberts-Fabregas servirà il migliore Cittadella per tornare in Veneto almeno con un punto in classifica.

La situazione in casa Cittadella

Per la prima volta dopo mesi mister Gorini, presentando la sfida del Sinigaglia, ha parlato di tabella per raggiungere i playoff: servono tra i 6 e i 7 punti nelle ultime 3 gare. Programma ambizioso? Forse, ma indispensabile per tenere accesa la fiammella. Dopo i 9 punti conquistati nelle ultime 7 che hanno riequilibrato parzialmente le 8 sconfitte di fila di inizio girone di ritorno, serve un salto di qualità. Tanto nelle prestazioni, quanto nei risultati. L’infermeria resta piena nel settore difensivo, con Salvi e Negro probabilmente disponibili per l’ultimo impegno casalingo contro il Bari di domenica 5 maggio. Avanti con il 3-4-2-1? Le indicazioni sembrano andare in questa direzione, anche se contro un 4-4-2 molto offensivo e peculiare come quello del Como non è da escludere un ritorno di moda al codificato 4-3-1-2. Andando avanti con il primo sistema di gioco citato, in porta e in difesa dovrebbero essere tutti confermati in blocco, con Kastrati tra i pali e la linea a 3 composta da Angeli, Pavan e Sottini. In mezzo l’unico dubbio potrebbe esserci sull’out mancino, con Giraudo favorito su Rizza, mentre Carissoni, Amatucci e Branca sembrano intoccabili. Sulla trequarti sembra scaldarsi Cassano al posto di Tessiore al fianco di Vita, con Pittarello riferimento offensivo.

La situazione in casa Como

Sette vittorie, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime nove partite hanno proiettato il Como in piena lotta promozione, con un secondo posto da difendere dagli attacchi del Venezia di Vanoli. Rispetto alla vittoria del Tombolato a fine settembre, un netto 3 a 0 a firma Ioannou e la doppietta di Cutrone, i lombardi sono cambiati profondamente. In primis nella guida tecnica, con l'avvicendamento tra Longo e il duo Roberts-Fabregas, e poi tatticamente. Dal 3-4-2-1 reazionario e verticale al 4-4-2 di chiara matrice ispanico-britannica con il talento dei vari Verdi, Strefezza, Da Cunha e Charjia al servizio del duo gol Cutrone e quel Gabrielloni, quest'ultimo accostato nell'estate scorsa da radio mercato sotto le mura venete. In difesa occhio a Goldaniga e Barba, ottimi saltatori sulle palle inattive e autentici lussi per la categoria.



COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni

I numeri della sfida

● Il Como non ha mai subito gol negli ultimi tre incroci in Serie B contro il Cittadella (2V, 1N) e, tra gli avversari attualmente in Serie B, solo contro lo Spezia vanta una striscia positiva altrettanto lunga di gare consecutive senza reti al passivo.

● Il Cittadella ha subito 13 gol in sette precedenti in Serie B contro il Como e tra le squadre affrontate meno di 10 volte nella competizione, i lombardi sono una delle due contro cui i veneti hanno incassato più reti (13 appunto, come contro l'Hellas Verona).

● Il Como è imbattuto da sei partite di Serie B (5V,1N) e in questo campionato solo una volta ha fatto registrare una striscia di questo tipo più lunga (sette – 5V, 2N tra ottobre e dicembre 2023); i lombardi inoltre, reduci da quattro successi casalinghi, potrebbero arrivare a cinque vittorie interne di fila in cadetteria per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2001 (otto in quel caso).

● Dopo aver perso tutte le precedenti otto, il Cittadella è rimasto imbattuto in tutte le successive sette gare di Serie B (1V, 6N) pareggiando le ultime tre in ordine di tempo; i veneti non registrano almeno quattro pari di fila nella competizione dal periodo tra dicembre 2021 e febbraio 2022 (quattro con Edoardo Gorini in panchina).

● Il Cittadella è la squadra che ha vinto più duelli in questa Serie B (2033), ben 346 in più rispetto al Como (1687), che registra un dato migliore solamente rispetto a quattro formazioni nel torneo in corso: Cosenza (1637), Palermo (1611), Venezia (1566) e Catanzaro (1560).

● Una delle tre doppiette realizzate da Patrick Cutrone in Serie B è arrivata proprio nella gara d’andata contro il Cittadella del 24 settembre scorso; l’attaccante, 14 gol in questo campionato, potrebbe diventare il primo calciatore del Como con almeno 15 reti realizzate in un singolo torneo della competizione da Simone Ganz nel 2015/16 (16).

● Luca Pandolfi ha preso parte a due degli ultimi tre gol realizzati dal Cittadella in Serie B (un gol e un assist) e in generale è l’unico giocatore dei veneti in doppia cifra di partecipazioni nel torneo in corso (11 – otto reti e tre passaggi vincenti). Contro il Como il classe ’98 ha disputato due gare (1V, 1P) senza mai prendere parte a reti.

Il resto del turno - 36°giornata

Mercoledì 1 Maggio ore 12:30

Cremonese-Pisa



Mercoledì 1 Maggio ore 15:00

Ascoli-Cosenza

Como-Cittadella

Spezia-Palermo

Catanzaro-Venezia

Südtirol-Ternana



Mercoledì 1 Maggio ore 18:00

Reggiana-Modena

Bari-Parma

Lecco-Sampdoria

Feralpisalò-Brescia

CLASSIFICA: Parma 73, Como 68, Venezia 67, Cremonese 60, Catanzaro 57, Palermo 52, Brescia 47, Sampdoria 46, Pisa 45, Cittadella 45, Südtirol 43, Modena 43, Reggiana 43, Cosenza 42, Ascoli 37, Ternana 37, Spezia 37, Bari 36, Feralpisalò 32, Lecco 26



Dove guardare Como-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Como-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.