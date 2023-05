Serie B, Como: i convocati di Longo per la trasferta di Cittadella

Settimana con speranze playoff per gli uomini di Longo in vista della sfida al Tombolato di venerdì 19 maggio alle 20:30 contro il Cittadella e valida per la 38°giornaata. Sono 23 gli uomini scelti per la gara contro i granata di Gorini.



Portieri: Bolchini, Gomis, Vigorito

Difensori: Binks, Cagnano, Canestrelli, Ioannou, Odenthal, Scaglia, Vignali

Centrocampisti: Arrigoni, Bellemo, Alex Blanco, Da Cunha, Da Riva, Fàbregas, Faragò, Iovine

Attaccanti: Cerri, Chajia, Cutrone, Mancuso, Parigini

Per quanto riguarda la probabile formazione, l'ex allenatore dell'Alessandria, tra le altre, sembra intenzionato a proporre un 4-3-3 veloce e ricco di fantasia. Como (4-3-3): Gomis; Vignali, Odenthal, Scaglia, Ioannou; Da Cunha, Bellemo, Iovine; Cutrone, Cerri, Chajia