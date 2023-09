Serie B, i convocati del Cittadella: Gorini ritrova Baldini dopo quasi un anno di assenza

Torna Baldini dopo quasi un anno di assenza tra i convocati. È questa la notizia della giornata, per il resto tutto come previsto in casa Cittadella per quanto riguarda i convocati contro il Como.

Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Giraudo, Salvi, Pavan, Carissoni, Rizza, Frare

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Branca, Vita, Amatucci, Tessiore, Kornvig

Attaccanti: Maistrello, Magrassi, Cassano, Pittarello, Pandolfi, Baldini

Per quanto riguarda la probabile formazione, il consueto 4-3-1-2, con qualche novità rispetto alla Reggiana: Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni (Giraudo); Vita, Branca, Amatucci; Tessiore; Pittarello (Maistrello), Magrassi

Unico dubbio in avanti, con il solito testa tra Pittarello e Maistrello. Intoccabile Magrassi, mentre sulla trequarti dovrebbe essere riproposto Tessiore, protetto dai soliti Vita, Branca ed Amatucci. In difesa scelte praticamente obbligate, con Pavan e Frare verso la conferma nel cuore della retroguardia, mentre ai lati ecco Salvi e testa a testa tra Carissoni e Giraudo. In porta, ovviamente, Elhan Kastrati.