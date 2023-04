Cittadella, un buon punto salvezza a Cosenza

Pari e patta a Cosenza. Il Cittadella rinvia l'appuntamento con la vittoria per la settima volta consecutiva, ma torna dal temuto scontro salvezza in terra calabrese con un prezioso pareggio. In classifica cambia molto poco, perché entrambe salgono in classifica a 37 punti. La sconfitta del Perugia, insieme ai pareggi di S.P.A.L, Brescia e Benevento, è la buona notizia di giornata. Al contrario la vittoria del Venezia, allontana i lagunari dalla zona calda. Tra sette giorni al Tombolato arriva il lanciatissimo Genoa di Gilardino, a caccia di punti per la promozione in A.

CROCIATA TREQUARTISTA. Gorini ritrova Perticone e Frare nel cuore della difesa e dopo la bella prova con il Parma conferma Pavan, davanti alla difesa. In avanti c'è Crociata alle spalle di Maistrello ed Antonucci. Viali sorprende tutti e propone Zilli al centro dell'attacco insieme a Nasti, con Marras e l'ex D'Urso a supporto. Subito tre corner nei primi 3 giri di lancette per il Cittadella, ma nei primi dieci minuti è il nervosismo a farla da padrona. Doveri fa subito capire come vanno le cose, sventolando due cartellini gialli ai danni di Giraudo e D'Orazio. La gara ribolle, il gol è solo questione di tempo.



D'URSO, POI ANTONUCCI. Nel segno del 10. Al 12' la gara si stappa proprio per merito dell'ex granata D'Urso, abile ad insaccare al volo il preciso cross dalla destra di Marras. Il vantaggio mette le ali al Cosenza e Kastrati evita il raddoppio, poco prima della metà del tempo, con un intervento puntuale su D'Orazio. Passato lo spavento, il Cittadella si riorganizza e al 27' trova il pari con Antonucci. Abile Vita a smarcare sul centro destra dell'area di rigore il numero 10 granata, che di controbalzo colpisce il pallone in modo sporco trovando la deviazione decisiva di Calò. Decima marcatura stagionale per l'ex giallorosso, il Cittadella ritrova il gol dopo 319'.

LOTTA E ZERO EMOZIONI. Il pareggio anestetizza la sfida. La posta in palio è alta, nessuna delle due vuole scoprirsi. I piani partita sono chiari e limpidi, da ambo le parti. Il Cosenza vuole mettere in moto Marras e D'Urso rapidamente e quando non può ecco il lancio lungo sulla torre Zilli. Più manovrieri gli uomini di Gorini, alla ricerca dell'imbucata giusta centralmente, dove Vita, oltre all'assist, è l'uomo ovunque dei suoi.

TANTE IMPRECISIONI. Si rientra in campo e Viali inserisce subito Finotto per Zilli. L'idea è dare una scossa al reparto avanzato della squadra di casa. Nasti ci prova dai venti metri dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa, ma il suo mancino è completamente sballato. Antonucci ciabatta al 51', dopo un bello spunto personale. Il ritmo è basso, il Cittadella mantiene il pallino del gioco, ma senza sfondare le due linee da 4 disposte da Viali a difesa di Micai. Proprio quest'ultimo si supera al 64' su Antonucci, negando la doppietta personale al talento romano. Frare chiude provvidenzialmente al 73' su Nasti, Salvi spara una punizione da posizione ghiottissima sulla barriera. Al San Vito-Marulla succede veramente poco. Nel finale Ambrosino inventa un corridoio invitante per Antonucci, ma ancora una volta il portiere del Cosenza si supera, meritandosi la palma del migliore in campo. Ai punti meglio il Cittadella, ma la poca concretezza sottoporta, ancora una volta, penalizza gli uomini di Gorini.

Questo il tabellino della sfida.

COSENZA (4-4-2)

Micai 7; Martino 6, Venturi 6 (dal 38' Rispoli s.v.), Meroni 6,5, D'Orazio 5,5; Marras 6, Voca 5,5 (dal 31' s.t. Kornvig 5,5), Calò 5,5, D'Urso 6,5 (dal 18' s.t. Cortinovis 5,5); Zilli 5 (dal 1' s.t. Finotto 5), Nasti 5 (dal 31' s.t. Delic 5,5)

PANCHINA Lai, Marson, Rispoli, Cimino, Kornvig, Salihamidzic, Prestianini, Agostinelli, Arioli

ALLENATORE Viali 6

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 5, Perticone 6,5, Frare 6,5, Giraudo 6 (dal 27' s.t. Donnarumma 6); Vita 6,5, Pavan 6,5 (dal 44' s.t. Carriero s.v.), Branca 5,5; Crociata 5,5 (dal 27' s.t. Ambrosino 6); Maistrello 5 (dal 12' s.t. Magrassi 5), Antonucci 7

PANCHINA Maniero, Del Fabro, Felicioli, Mattioli, Carriero, Danzi, Mastrantonio, Embalo, Lores Varela

ALLENATORE Gorini 6,5



ARBITRO Doveri di Roma 1 6,5

ASSISTENTI DI LINEA Rossi 6 - Yoshigawa 6

AMMONITI Giraudo (Ci), D'Orazio (Co) per gioco scorretto, Magrassi (Ci) per comportamento non regolamentare

NOTE Paganti 7177 (11 ospiti). Tiri in porta 2-4. Tiri fuori 1-6. In fuorigioco 4-1. Angoli 3-8. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’