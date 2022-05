Serie B: Cosenza ai playout, ultima amara per il Cittadella

Ultimo valzer di campionato per il Cittadella al San Vito-Marulla di Cosenza, con la vittoria dei calabresi contro un Cittadella che ha lottato sino all'ultimo per rendere la gara agonistamente valida e avvincente. Si chiude il campionato non come nei desideri di Gorini ed è un peccato per quanto fatto vedere almeno sino a febbraio. La stagione resta positiva, ha ragione Gorini. Sarebbe stata straordinaria con i playoff, ma non sempre nel calcio si raggiungono obiettivi insperati, come capitato al Cittadella in questi ultimi cinque anni consecutivi. Ora tempo di riflessioni, con una certezza: il dg Marchetti è conscio che questa squadra, con qualche intervento sul mercato, l'anno prossimo può dire la sua. Onore al Cosenza, per l'accesso ai playout. Meritati, per quanto fatto vedere durante la seconda parte della stagione.

LA CRONACA

Tante sorprese in campo per gli uomini di Gorini, che regala minuti dall'inizio ad Icardi, Danzi, Laribi e Lores Varela. Proprio l'uruguagio è subito pericoloso in due minuti tra il 6' e il 7'. Prima con una volée che si impenna in calcio d'angolo e poi svettando di testa, senza trovare la porta difesa da Matosevic. Il Cosenza, in precedenza, è insidioso in ripartenza con il duo Boultam-Caso, ma l'azione si perde senza lasciare traccia. Sempre il numero 33 granata, per l'occasione con la maglia bianca da trasferta, si affaccia in avanti con una palombella ricca di buone intenzione, ma alla fine dei conti facile in presa per Matosevic. È una gara divertente. Al 12' Di Pardo con il mancino sfiora l'esterno della rete. Ancora Cosenza con Aldo Florenzi al 18', ma la sua botta dai 30 metri è ampiamente alta sopra la traversa. La super occasione per i calabresi arriva al 26'. Sponda volante dell'esterno Di Pardo, colpo di testa a botta sicura di Caso, su cui Maniero con la mano destra devia in angolo. Il Cittadella risponde con il solito Lores Varela, ma lo sloveno Matosevic è attento. La gara, dopo un buon avvio, annaspa in mezzo. Il Cosenza si spinge con più continuità in avanti, ma Laribi e compagni sono ficcanti verso le parti di Matosevic, mancando sempre in fase di ultimo passaggio. Nella ripresa Bisoli si gioca la tre punte, cambiando Boultam e inserendo Laura. Mossa sicuramente positiva per la manovra calabrese, con Larrivey vicino alla rete al 59'. La pressione degli uomini di casa è costante, Gorini cerca forze fresche, mentre Bisoli inserisce Zilli per Venturi infortunato. Proprio il giocatore scuola Lazio al 65' su cross di Liotti dalla sinistra, trova in torsione in tuffo la rete del vantaggio, con il pallone che bacia il palo e si deposita alle spalle di un incolpevole Maniero. I granata reagiscono e l'ingresso di Thioune fornisce un po' di vivacità in avanti. Come al 74', quando il Primavera ospite per poco non arriva su una bella idea di Laribi. Nel finale c'è poco calcio, con Florenzi in pieno recupero a sciupare un ottimo contropiede per i suoi.

Ecco il tabellino della gara del San Vito-Marulla:

Cosenza-Cittadella

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Rigione, Venturi (57' Zilli); Di Pardo, Boultam (46' Laura), Gerbo (57' Carraro) , Florenzi, Liotti; Larrivey (71' Kongolo), Caso (85' Bittante). A disposizione: Sarri, Arioli, Bittante, Carraro, Hristov, T.Kongolo, Laura, Ndoj, Situm, Vallocchia, Voca, Zilli. Allenatore: P.Bisoli

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cassandro (82' Ciriello), Visentin, Frare, Donnarumma; Icardi (61' Mastrantonio), Danzi (61' Mazzocco), Branca; Laribi; Tavernelli (82' Beretta), Lores Varela (67' Thioune). A disposizione: Manfrin, Kastrati, Perticone, Dal Fabro, Pavan, Mastrantonio, Beretta, Antonucci, Mazzocco, Thioune. Allenatore: E.Gorini

Arbitro: Ghersini

Gol: 65' Zilli

Ammoniti: Danzi, Visentin, Zilli