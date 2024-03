Serie B, Cosenza-Cittadella: le 5 curiosità da sapere della 29°giornata

I cinque temi più interessanti Cosenza-Cittadella, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B.



● Dopo aver vinto cinque dei primi sette confronti contro il Cittadella in Serie B, il Cosenza ha trovato il successo in appena uno degli ultimi otto con cinque pareggi e due sconfitte: un 1-0 deciso dalla rete di Massimo Zilli, il 6 maggio 2022. Dal canto suo il Cittadella ha portato a casa i tre punti dal Marulla in una sola delle sette trasferte di Serie B contro il Cosenza (2-1 il 3 marzo 2020, sotto la guida di Roberto Venturato), con quattro sconfitte e due pareggi a completare il parziale.

● Duello tra squadre poco in forma. Il Cosenza ha perso entrambe le ultime due partite casalinghe in Serie B contro Sampdoria e Catanzaro e potrebbe arrivare ad almeno tre sconfitte interne di fila nella competizione per la prima volta dal periodo compreso tra novembre 2021 e gennaio 2022 (cinque in quel caso). Per la prima volta il Cittadella ha perso le prime quattro trasferte di un anno solare in Serie B, subendo sempre almeno due gol (11 in totale) – in generale l’ultima volta che la formazione veneta ha subito cinque sconfitte esterne nel torneo risale al periodo tra novembre 2016 e gennaio 2017.

● Solo Cremonese (543) e Palermo (488) registrano più cross su azione di Cosenza (480) e Cittadella (471, come lo Spezia) nel campionato di Serie B in corso. La formazione calabrese, tuttavia, è anche la formazione che registra la più bassa percentuale di riuscita in questo senso (19.3%: appena 93 traversoni andati a buon fine).

● Giacomo Calò è il secondo miglior assistman di questa Serie B con sette passaggi vincenti serviti (meglio di lui solo Jari Vandeputte, a quota nove); in sole 24 presenze, il classe 1997 ha inoltre messo assieme lo stesso numero di suggerimenti a rete raccolti nelle precedenti tre stagioni disputate in cadetteria, tra il 2020/21 e il 2022/23 con le maglie di Pordenone, Benevento e Cosenza (82 gare disputate nel periodo).

● Luca Pandolfi ha realizzato esattamente la metà dei gol del Cittadella in questo avvio di anno solare (quattro su otto). L’attaccante è un ex della sfida, avendo trovato le sue prime 17 presenze in Serie B proprio con la maglia del Cosenza nel campionato 2021/22.