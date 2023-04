Serie B, Cosenza-Cittadella: le 5 curiosità da non perdere della 33°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Cosenza-Cittadella, gara valida per la trentatresima giornata del campionato di Serie BKT:

? Cosenza e Cittadella hanno chiuso in parità quattro degli ultimi cinque incroci (un successo dei calabresi nel parziale) di Serie B, dopo che non avevano pareggiato alcuno di tutti i precedenti otto (cinque vittorie per i Lupi e tre per i granata) nella competizione.

? I calabresi non perdono da sette partite interne di campionato; l’ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato una serie più lunga di match casalinghi senza sconfitte in Serie B risale al periodo febbraio-novembre 2000 (15 in quel caso).

? Il Cittadella non ha subito gol nell’ultima trasferta di Serie B contro il Modena; soltanto una volta, la squadra veneta ha tenuto la porta inviolata per due gare esterne consecutive in questo campionato: lo scorso ottobre, contro Palermo e Perugia. Il Cosenza ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite di campionato; soltanto una volta, i rossoblù non hanno subito gol per più gare di fila nella competizione: cinque, tra marzo e aprile 1990.

? Il Cittadella non vince da sei partite di campionato (3N, 3P); i granata non restano senza vittorie per una serie più lunga di gare in Serie B da aprile 2022 (sette in quel caso).

? Tutti i quattro gol di Marco Nasti in questo campionato sono stati segnati al San Vito-Gigi Marulla; tre di questi dal minuto 90 in avanti: nessun giocatore ha fatto meglio nella Serie B 2022/23 (esattamente come Flavio Bianchi del Brescia).