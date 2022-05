Serie B, Cosenza-Cittadella: i convocati di mister Gorini per l'ultima di campionato

Sono 21 gli uomini scelti da coach Gorini per la gara di domani alle 20:30 al San Vito-Marulla contro il Cosenza, valida per la 38°giornata. Rientra Donnarumma, si fermano Mattioli e Baldini, Vita out per problemi personali