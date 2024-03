36, addio! Il Cittadella riparte con un buon punto a Cosenza

Presidente Gabrielli accontentato e ciao ciao quota 36! Dopo 8 sconfitte di fila il Cittadella ricomincia a respirare e torna dalla trasferta di Cosenza con un punto molto prezioso. Partita non spettacolare al San Vito Marulla, ma necessaria da parte degli uomini di Gorini, che finalmente si schiodano dal tunnel di k.o consecutivi e smuovono la classifica. Al Cosenza le migliori occasioni, al Cittadella un pareggio che permette di restare in scia playoff e di tuffarsi nel futuro con timido ottimismo. Crisi passata? Ni, nel senso che a livello offensivo gli uomini di Gorini hanno fatto pochino in Calabria, ma in tempi di carestia anche un punto può essere accolto con l'entusiasmo di una vittoria.

Prologo Iniziale

Goro revolution al San Vito Marulla, con il tecnico granata che propone per la prima volta in carriera un'inedito 3-5-2. In difesa Salvi fa il braccetto sul centro destra con Negro e Frare a completare il reparto. Sugli esterni ecco Carissoni e Rizza, con il trio Amatucci, Branca e Cassano in mezzo al campo e Vita che parte. In attacco, invece, tutto nella "norma" con Pittarello e Pandolfi. Nel Cosenza spazio al grande ex Antonucci nel tridente di trequartisti composto da Marras e Florenzi alle spalle di Forte.

Il primo tempo

È un Cittadella diverso per schieramento, ma uguale a sé stesso nell'interpretazione della gara, sempre volta alla ricerca istantanea della verticalità e il recupero alto del pallone. La prima occasione al 7' nasce proprio da una sitazione del genere, con Pittarello abile ad attaccare il primo palo in anticipo su Fontanarosa, ma a girare alto sopra la traversa. I padroni di casa senza Tutino si appoggiano sull'asse Florenzi-Antonucci, cacciatori di spazi ed idee per i compagni.

Il ritmo basso non favorisce lo spettacolo, con il Cosenza a cercare il controllo del gioco attraverso il possesso palla, mentre Gorini vuole l'occupazione corretta degli spazi per impedire l'accensione dei tre a rido. Al 26' Maniero ci deve mettere una pezza su Florenzi imbucato da Antonucci e sulla ribattuta a colpo sicuro di Marras è Rizza a salvare il risultato. Cinque minuti più tardi prima Maniero e Carissoni sulla linea disinnescano la conclusione del grande ex della sfida al termine di una percussione a sinistra di Frabotta. La risposta dei granata è tutta nel cross di Carissoni e il mancato aggancio di Cassano in area di rigore.

Il secondo tempo

Si riparte con due cambi sponda Gorini: dentro i luogotenenti Magrassi e Mastrantonio, restano negli spogliatoi Pandolfi e Cassano. Il tema della gara resta lo stesso dei primi 45', con il Cittadella sempre guardingo e i calabresi più vispi anche grazie gli ingressi di Canotto e Crespi. Il primo si divora il possibile vantaggio al 58' dopo una fuga di 30 metri sparando addosso a Maniero, mentre al secondo tre minuti più tardi gli viene annullato un gol per fuorigioco. Nel mezzo c'è la risposta del Cittadella con Pittarello, ma Micai para facilmente il tiro dell'11 granata.

Le due squadre, dato il periodo di scarsa forma, nei minuti restanti sembrano quasi accontentarsi del pari, anche se la verve di Carriero nel quarto finale di gara crea qualche grattacapo alla difesa cosentina. Negli ultimi minuti c'è il marchio di Maniero su questo pari, con un plastico intervento sulla volée dal limite di Florenzi.



Questo il tabellino del Marulla:



COSENZA (4-2-3-1)

Micai 6; Gyamfi 6, Camporese 6,5, Fontanarosa 6, Frabotta 6; Zuccon 6 (dal 33' s.t. Viviani s.v.), Voca 6 (dal 32' p.t. Calò 6); Marras 6 (dal 10' s.t. Canotto 5,5), Antonucci 6,5, Florenzi 6,5; Forte 5 (dal 10' s.t. Crespi 6)

PANCHINA Lai, Marson, Cimino, Praszelik, Occhiuto, Novello

ALLENATORE Caserta 5,5



CITTADELLA (3-5-2)

Maniero 7; Salvi 6,5, Negro 7, Frare 6,5; Carissoni 6, Amatucci 6 (dal 25' s.t. Carriero 6,5), Branca 6, Cassano 5,5 (dal 1' s.t. Mastrantonio 6), Rizza 6,5; Pittarello 6 (dal 38' s.t. Maistrello s.v.), Pandolfi 5 (dal 1' s.t. Magrassi 5,5)

PANCHINA Kastrati, Angeli, Sottini, Vita, Tessiore, Baldini, Giraudo

ALLENATORE Gorini 6,5



ARBITRO Baroni di Firenze 6

ASSISTENTI DI LINEA Fontani 6 - Luciani 6

AMMONITI Gyamfi (Co), Magrassi (Ci), Branca (Ci), Salvi (Ci), Zuccon (Co) per gioco scorretto

NOTE 4331 spettatori (24 ospiti e 794 abbonati). Tiri in porta 5-2, Tiri fuori 9-6. In fuorigioco 2-1. Angoli 6-4. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’