Serie B, Cosenza-Cittadella: mister Bisoli (conferenza stampa) "Dubito i granata saranno rilassati"

Dal canale ufficiale Youtube del Cosenza, prossimo avversario del Cittadella domani al San Vito-Marulla per la 38°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Pierpaolo Bisoli. Tanto spazio al Cittadella, ma soprattutto sulla situazione in classifica dei calabresi.

"Ci sono degli acciaccati, ma la squadra è carica. Il Cittadella è una compagine di categoria che soltanto quest’anno non ha centrato i playoff. Dubito i granata saranno rilassati contro di noi, anche se ci spero. Io faccio le scelte in base a quello che percepisco. Florenzi non è in un grande momento, così come Camporese che non ci sarà. Caso non si è allenato, idem Vallocchia e Palmiero. Vediamo in queste 24 ore cosa succederà e se recupereremo qualcuno. Ad ogni modo sono tranquillo, perché oggi il Cosenza è all’altezza di giocarsela con tutti quanti. Pisa ne è l’esempio. Siamo padroni del nostro destino e la cosa mi rende tranquillo. È stata la settimana più pesante da quando sono a Cosenza, però i ragazzi sanno cosa fare. Li ho visti carichi, è la partita della vita dove non possiamo sbagliare. Il momento più brutto è stato dopo la partita con il Monza. Mi sono chiuso in camera dicendo a me stesso che serviva fare di tutto con Benevento e Pisa. Allora ho cercato di rendere più sicuri i miei ragazzi. I momenti più belli sono due: la vittoria con i sanniti e l’emozione che mi hanno regalato i tifosi dopo la vittoria col Pordenone. Sogno di riviverla di nuovo contro il Cittadella domani sera."