Serie B, Cosenza-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Complessivamente la reputo una stagione positiva, dalla quale ripartire e migliorare"

Le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini alla vigilia dell'ultima gara stagionale contro il Cosenza, venerdì alle ore 20:30 valida per la 38°giornata di campionato:

"Complessivamente la reputo una stagione positiva, dalla quale ripartire e migliorare. Stiamo già ragionando su chi è da Cittadella o chi meno. Queste partite sono molto utili per guadagnarsi una riconferma, oltre ad onorare la maglia e il campionato. Sia con l'Ascoli e il Brescia ci sono state prestazioni importanti, che mi aspetto anche domani con il Cosenza. Mi aspetto uno stadio molto caldo e loro hanno bisogno dei tre punti per i playout. Io credo che dobbiamo fare come nelle ultime due gare. Anche ad Ascoli c'erano delle esigenze simili, ma abbiamo fatto la nostra partita. I due terzini sicuri sono Cassandro e Donnarumma, oltre il portiere Maniero. Voglio una squadra equilibrata, da qui a domani sera voglio capire dagli stessi giocatori chi è più o meno preparato, magari dando spazio a chi ha giocato meno. Siamo andati controcorrente. Quest'anno chi ha subito pochi gol non è stato premiato. La fase difensiva dipende da tutta la squadra e faccio un plauso anche ai centrocampisti e gli attaccanti. Il dato sul quale non siamo stati bravi sono stati il numero di gol segnati. Potevamo farne qualcuno in più. Analizzando il tutto dipende da una serie di problemi. Dare per scontato i playoff è sbagliato, ancora di più quest'anno dove la qualità si è alzata molto. Il Vicenza deve pensare a vincere la sua partita, i loro tifosi facciano il tifo ad Alessandria. Il Cosenza è una squadra che si chiude abbastanza per ripartire. Sono obbligati a vincere, me li aspetto aggressivi e pressanti. Più di qualche giocatore mi ha sorpreso. Antonucci ad esempio, quando era venuto qua mi era stato dipinto come un ragazzo non semplice con cui lavorarci, invece è stato esemplare. Questa è la riprova che certe etichette è bene non darle prima di conoscere le persone. Il Lecce è il favorito per salire in A e credo ce la possa fare la Cremonese. Le due partite con il Monza avremo rosicato anche con due pareggi. Sicuramente sono state due delle partite che purtroppo hanno segnato la stagione. Vita per motivi personali non è convocato, c'è invece Manfrin come terzo portiere.