Serie B, Cosenza-Cittadella: le pagelle degli uomini di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo il pareggio contro il Cosenza nella 29esima giornata del campionato di Serie B.



CITTADELLA (3-5-2)

Maniero 7; Salvi 6,5, Negro 7, Frare 6,5; Carissoni 6, Amatucci 6 (dal 25' s.t. Carriero 6,5), Branca 6, Cassano 5,5 (dal 1' s.t. Mastrantonio 6), Rizza 6,5; Pittarello 6 (dal 38' s.t. Maistrello s.v.), Pandolfi 5 (dal 1' s.t. Magrassi 5)

PANCHINA Kastrati, Angeli, Sottini, Vita, Tessiore, Baldini, Giraudo

ALLENATORE Gorini 6,5



Maniero 7: Sorpresa del pomeriggio calabrese, dice di no a tutti gli attacchi dei padroni di casa, esaltandosi su Antonucci e Canotto. Ad avercene di leader così! Nel finale si regala una bella foto con un plastico - ed utile - intervento sulla volée di Florenzi.

Salvi 6,5: Fa il braccetto sul centro destra, scivola come l'olio sul pane a contrastare sull'esterno e presta grande attenzione centralmente in supporto ai compagni. Non ha clienti facili sul suo out, ma chiude l'uscio e si gode finalmente un post gara con il sorriso.

Negro 7: Rimesso in piedi giusto in tempo, sfila al Marulla come se fosse al Dolby Theatre di Hollywood dove domani notte consegnano gli Oscar. La squadra torna a non subire gol dopo quasi due mesi, lui non lascia tregua a Forte e Crespi. Da statuetta pure lui?

Carissoni 6: Up and down. Salva sulla linea nel primo tempo, stoppa malissimo in area piccola un pallone al cacao di Carriero che poteva regalare qualche emozione in più ai suoi. Nel complesso si applica con profitto, ma è lontano dalla sua versione deluxe della prima parte della stagione.

Amatucci 6: Corre per tre e si vede che ci tiene alla causa. Non chiedetegli aperture o cambi di campo, ma se ha campo sa spingersi in avanti. In attesa di tempi migliori, va bene così. (Dal 25' s.t. Carriero 6,5: Impatta la gara con piglio e decisione, dimenticando i dolori al collo e spaventando la difesa del Cosenza nel quarto finale di gara. Pronto per una maglia da titolare con il Modena?)

Branca 6: Pilone più di contenimento che di proposta, sporca una marea di palloni centralmente, anche se la verve di Antonucci non lo lascia mai tranquillo. Cresce con il passare dei minuti, senza fare mancare nulla ai suoi compagni.

Cassano 5,5: Gioca in un ruolo non suo e si vede. Incartato in alcune scelte, al momento del tiro tergiversa, come se fosse poco spensierato in questo momento. Comprensibile, ma meglio lavorarci quanto prima per averlo al 100% in questo rush finale. (Dal 1' s.t. Mastrantonio 6: Discorso simile a Carriero, con più intensità difensiva e meno intamarate offensive).

Rizza 6,5: Su Marras è provvidenziale e da esterno tutta fascia sembre un giocatore più libero di esprimersi. Puntuale nelle sgasate, dietro concede pochissimo. Crescita vertiginosa per l'ex Empoli, sempre più padrone del lato mancino granata.

Pittarello 6: Si sbatte, ma come spesso accade non inquadra la porta. Nella ripresa ha l'occasione giusta per segnare, ma la spara su Micai. Il gol manca da dicembre, le prestazioni no. Si starà tenendo per la primavera? (Dal 38' s.t. Maistrello s.v.: Conquista una rimessa laterale e permette alla squadra di tirare il fiato)

Pandolfi 5: Antonucci brilla, lui no. Nel duello a distanza tra ex, il centravanti napoletano continua nel suo periodo difficile. Sembra la controfigura del bomber ammirato tra novembre e dicembre. (Dal 1' s.t. Magrassi 5: Undici secondi dopo il suo ingresso ecco il primo giallo. Viene graziato da Baroni in un'altra occasione e allora decide di venire a miti consigli, spondeggiando con la giusta convinzione, ma poco altro).

ALLENATORE Gorini 6,5: Bleffa come al suo solito in conferenza pre partita e nella trasferta più delicata dell'anno spara un 3-5-2 di pura ruvidezza e compatezza, portando a casa il pari desiderato per ripartire. Bene così: in attesa di tempi migliori, questo brodino vale nuovamente l'aggancio alla zona playoff.



COSENZA (4-2-3-1)

Micai 6; Gyamfi 6, Camporese 6,5, Fontanarosa 6, Frabotta 6; Zuccon 6 (dal 33' s.t. Viviani s.v.), Voca 6 (dal 32' p.t. Calò 6); Marras 6 (dal 10' s.t. Canotto 5,5), Antonucci 6,5, Florenzi 6,5; Forte 5 (dal 10' s.t. Crespi 6)

PANCHINA Lai, Marson, Cimino, Praszelik, Occhiuto, Novello

ALLENATORE Caserta 5,5