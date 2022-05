Serie B, Cosenza-Cittadella: i precedenti tra le due squadre

Sono 5 i precedenti tra Cosenza e Cittadella, nettamente a favore dei calabresi. Tre vittorie per i rossoblu, un pareggio e un'affermazione del dei granati. L’ultima gara tra le due squadre, del 20 ottobre 2020, è finita in parità per 1 a 1. Al vantaggio veneto di Rosafio al 7', ecco il pareggio di Carretta al 18'.

Ecco di seguito tutti i precedenti: