Cittadella, a Cosenza per fermare l'emorragia di sconfitte e ritrovare il sorriso

Al Marulla la paura fa 90. Due squadre in crisi di risultati e identità, due ambienti in ebollizione, due compagini reduci da risultati che hanno gettato nello sconforto entrambe gli ambienti per motivi diversi. Se non è decisiva questo Cosenza-Cittadella, poco ci manca. Per gli uomini di Gorini quella contro il Pisa è stata l'ottava sconfitta di fila, mentre per Caserta la caduta nel derby è stata fragorosa e lasciato scorie a tutti i livelli: infortunati, squalificati e malumori. Arriverà in Calabria la ripartenza del Cittadella? Calcio d'inizio alle ore 14:00.

La situazione in casa Cittadella

Tensione che si taglia con il coltello in casa granata e non potrebbe essere diversamente dopo le 8 battute d'arresto di fila. Gabrielli e Marchetti hanno blindato a parole il tecnico granata, ora tocca a quest'ultimo confermare la fiducia riposta con una grande prestazione al Marulla. Gorini recupera praticamente tutti per la trasferta calabrese, tranne Pavan (tornerà dopo la sosta di marzo) e Danzi. Nessun cambio tattico, si va avanti con il solito 4-3-1-2 con Vita che si posizionerà sul centro destra di centrocampo insieme a Branca ed Amatucci. In difesa ce la fa Negro, uscito malconcio dalla gara con i toscani, e dovrebbe trovare spazio tra i titolari Carissoni, dopo il turno di riposo scorso, anche se Rizza spinge per mantenere il posto. Insieme a questi, Kastrati tra i pali, Salvi a destra e Frare al centro della retroguardia. In attacco tutto sembra andare verso la conferma del tridente Cassano, Pittarello e Pandolfi, con il barese alle spalle della Pi-Pa. Scenario alternativo da prendere in considerazione, il 4-3-2-1, in questo caso a scivolare in panchina sarà Pandolfi con l'inserimento di Carriero in mezzo e Vita sulla linea dei trequartisti

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Negro, Frare, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Cosenza

Emergenza difensiva per Caserta, letteralmente un uomo solo al comando. Dopo aver perso nel derby, sentitissimo, contro il Catanzaro, l'ex mister del Perugia sembra tanto all'ultima spiaggia e in caso di sconfitta rischia tantissimo. Squalificati D'Orazio e Venturi in difesa e Mazzocchi in avanti, Martino, Meroni e Tutino k.o per guai fisici, con Praszelik in dubbio in mezzo al campo per una botta in allenamento giovedì. Lista indisponibili affollata, scelte in casa rossoblu praticamente obbligate. Occhi puntati sul grande ex Mirko Antonucci, alla sua prima grande occasione in Calabria per dimostrare il suo valore.

Cosenza (4-3-3): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Praszelik, Calò, Zuccon; Marras, Forte, Antonucci.

Il resto del turno - 29°giornata

Venerdì 8 marzo, ore 20:45

Parma-Brescia

Sabato 9 marzo, ore 14:00

Cosenza-Cittadella

Modena-Feralpisalò

Spezia-Südtirol



Sabato 9 marzo, ore 16:15

Catanzaro-Reggiana

Cremonese-Como

Pisa-Ternana



Domenica 10 marzo, ore 16:15

Lecco-Palermo

Venezia-Bari



Lunedì 11 marzo, ore 20:30

Sampdoria-Ascoli

CLASSIFICA: Parma 59, Cremonese 53, Como 52, Venezia 51, Catanzaro 48, Palermo 46, Brescia 38, Modena 36, Cittadella 36, Südtirol 35, Pisa 34, Sampdoria 34 (-2), Bari 34, Cosenza 33, Reggiana 33, Ternana 29, Ascoli 28, Spezia 27, Feralpisalò 24, Lecco 21

Dove guardare Cosenza-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cosenza-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.