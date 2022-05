Serie B, Cosenza-Cittadella: ripresa degli allenamenti per gli uomini di Bisoli

Come riportato dal sito del Cosenza, oggi allenamento pomeridiano per gli uomini di Bisoli in vista della gara di venerdì alle 20:30 contro il Cittadella. Nella giornata di domenica, sessione di scarico dopo la gara di Pisa. Recupero attivo per chi ha preso parte alla gara con i toscani, ma non sembrano esserci acciacchi particolari. Ha ripreso Vaisanen mentre è rimasto a riposo precauzionale Larrivey.