Serie B, Cosenza: i convocati di mister Viali per la gara contro il Cittadella

Dopo l’allenamento di rifinitura della mattina in terra calabrese, l’allenatore William Viali ha convocato 25 giocatori per la partita contro il Cittadella, valida per la quattordicesima giornata del campionato Serie BKT.

Portieri: Lai, Matosevic, Marson

Difensori: Rispoli, Rigione, Meroni, Panico; Vaisanen, Camigliano, Gozzi, Venturi, Martino, La Vardera

Centrocampisti: Brescianini, Calò, Kornvig, Sidibe, Florenzi, Voca

Attaccanti: Larrivey, D'Urso, Brignola, Merola, Nasti, Zilli

Per quanto riguarda la probabile formazione, Viali sembra intenzionato ad optare per un 4-3-2-1 visto contro il Palermo. Marson tra i pali, la linea a quattro dovrebbe essere quella vista contro il Palermo con Rispoli e Martino come guardiani sulle rispettive fasce, mentre Rigione e Meroni dovrebbero costituire la coppia centrale. In mezzo al campo Calò vertice basso, ai suoi lati Voca e Florenzi. In avanti D'Urso e Merola saranno i due trequartisti, mentre Larrivey sarà il riferimento centrale in avanti.