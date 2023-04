Serie B, Cosenza: i convocati di Viali per la gara contro il Cittadella

Niente da fare per Rigione e Vaisanen e nessun recupero in extremis dell'ex Hellas Verona Praszelik. Sono 23 i calciatori convocati da William Viali per Cosenza-Cittadella, gara valida per la 33^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma sabato 15 aprile 2023, allo stadio San Vito-Marulla. Calcio d’inizio alle ore 14:00. Questi gli uomini cosentini per la sfida con i granata.

Portieri: Micai, Lai, Marson

Difensori: Rispoli, Meroni, D'Orazio, Salihamidzic, Venturi, Martino, Cimino

Centrocampisti: Calò, Kornvig, Agostinelli, Voca, Prestianini, Cortinovis

Attaccanti: D'Urso, Finotto, Delic, Nasti, Marras, Zilli, Arioli

La probabile formazione del Cosenza è un 4-2-3-1, con tanti dilemmi anche per Viali. Mica; Martino (Rispoli), Venturi, Meroni, D'Orazio; Voca, Calò; Marras, D'Urso, Finotto (Delic); Nasti.