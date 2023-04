Serie B, Cosenza: mister Viali "Il Cittadella non muore mai"

Anche William Viali, tecnico del Cosenza, un po' sulla falsariga di mister Gorini, sottolinea l'importanza della sfida contro il Cittadella. "

I singoli. "Vaisanen e Rigione saranno assenti come La Verdera che soffre di pubalgia. Mancheranno poi due squalificati Brescianini e Florenzi, mentre Praszelik che sarà a regime solo dalla prossima. Per il centrocampo abbiamo valutato più soluzioni, ma è chiaro che siamo in emergenza nel reparto, ma il gruppo è straordinario e non farà pesare le assenze. D’Urso e Cortinovis non partiranno assieme, ma potrebbero fare una staffetta. È difficile lasciare fuori giocatori che stanno facendo bene o come Cortinovis che è un giocatore di grande qualità. Ma è il sintomo del trend positivo, perché significa che c’è una grande applicazione da parte del gruppo, che ha alzato il livello. Chi fa parte di questo gruppo è pronto a gettarsi nel fuoco ed è pronto a rendersi utile in emergenza".

Il rush finale salvezza. "Sono 35 giorni di full immersion, dobbiamo farci condizione solo dal percorso. Se avessimo vinto a Palermo avremmo avuto una classifica maggiormente positiva, ma non dobbiamo farci distrarre da un risultato ottimo o meno buono. Dobbiamo pensare partita per partita, giocarle al meglio possibile ed arrivare al 19 maggio al posto giusto".

Cosa si attende dal Cittadella. “L’atteggiamento con cui scenderemo in campo sarà determinante, conosciamo i numeri recenti dei veneti, ma sono una squadra che non muore mai, abituata a momenti del genere e che sa sfruttare gli errori degli avversari. Dobbiamo stare con le antenne dritte, senza pensare che veniamo da buone prestazioni e cinque risultati utili. Dobbiamo essere consapevoli delle prove ma pensiamo anche che partiamo sullo 0-0, quindi antenne dritte".