Cittadella, finale senza sorrisi contro la Cremonese

Il Cittadella chiude la stagione senza sussulti, in maniera grigia, con una sconfitta sul campo della Cremonese. 3 a 0 per gli uomini di Stroppa, sempre in controllo e pronti per i playoff in arrivo. Gorini chiude la sua terza stagione sulla panchina granata a quota 46 punti e al quattordicesimo posto.

Novità dall'inizio per Gorini, con il debutto del giovane Cecchetto in difesa e una chance dal 1' per Salvi (al rientro), Mastrantonio, Rizza e Maistrello. La Cremonese, già sicura del 4°posto, prova subito a scattare ina vanti, ma la rete di Zanimacchia viene annullata. È questione di minuti, perché i padroni di casa si portano in vantaggio al 17' su rigore con Coda, per fallo di Sottini ai danni di Bianchetti. Sedicesima rete per il bomber ex Benevento, Lecce e Genoa tra le altre. Il Citta accusa il colpo, conquista un paio di corner, ma non combina granché verso la porta difesa da Saro. Pittarello e Maistrello si sbattono, al 29' proprio il bomber della Sacra Famiglia non trova lo spunto vincente su un pallone vagante. La squadra di Stroppa amministra e quando può punge, come al 32' con Coda, ma Kastrati salva in corner. Il raddoppio è nell'aria e arriva con Bianchetti al 36', abile a sovrastare di testa Rizza e spedire alla spalle di un Kastrati non proprio irreprensibile un cross puntuale di Buonaiuto dalla sinistra. Il doppio schiaffo fa male ai granata e un minuto dopo rischiano di subire il tris, ma Coda si fa ipnotizzare al momento del tiro dal portiere albanese.

Nella ripresa Gorini rivoluziona la squadra con un triplo cambio all'intervallo: fuori Cecchetto, Sottini e Rizza, tutti e tre ampiamente insufficienti, dentro Vita, Angeli e Giraudo. La scossa arriva e Pittarello, giusto per non smentirsi anche negli ultimi 45', in avvio colpisce una traversa - la nona della sua annata - dopo un bel assolo (48'). Sul capovolgimento dell'azione Buonaiuto vai in gol, ma Bonavina ravvisa un fallo in avvio dell'azione ed annulla il gol. I cambi portano brillantezza ed orgoglio. Al 58' Saro mantiene inviolata la porta su una sassata di Mastrantonio dalla distanza. Altri cambi da ambo le parti. Debuttano i giovani Della Rovere per la Cremonese e il classe 2006 Djibril in quota Cittadella, centrocampista di sicuro avvenire. Proprio il neo entrato in quota padroni di casa, sfiora il tris al 70', che arriva nel finale con Johnsen, all'88'. Un finale amaro per il Citta, in linea con un girone di ritorno da incubo e da dimenticare in vista della prossima stagione, sempre in serie B



Questo il tabellino della gara dello Zini:



CREMONESE-CITTADELLA 3-0

PRIMO TEMPO 2-0



MARCATORI Coda (Cr) su rigore al 17' p.t., Bianchetti (Cr) al 36' p.t., Johnsen (Cr) al 43' s.t.



CREMONESE (3-5-2)

Saro; Bianchetti (dal 1' s.t. Antov), Marrone, Lochosvhili; Zanimacchia (dal 30' s.t. Sernicola), Abrego, Castagnetti, Buonaiuto (dal 19' s.t. Johnsen), Quagliata; Coda (dal 34' s.t. Ciofani), Falletti (dal 19' s.t Della Rovere)

PANCHINA Jungdal, Tuia, Ghiglione, Vazquez, Rocchetti, Majer, Tsadjout

ALLENATORE Stroppa



CITTADELLA (3-5-2)

Kastrati; Cecchetto (dal 1's.t. Vita), Pavan, Sottini (dal 1' s.t. Angeli) Salvi, Amatucci, Branca, Mastrantonio (dal 28' s.t. Djibril), Rizza (dal 1' s.t. Giraudo); Maistrello (dal 22' s.t. Magrassi) Pittarello

PANCHINA Veneran, Maniero, Cassano, Vita, Carriero, Saggionetto, Danzi

ALLENATORE Gorini



ARBITRO Bonacina di Bergamo

ASSISTENTI DI LINEA Margani-Longo



AMMONITI Pittarello (Ci), Mastrantonio (Ci), Lochoshvili (Cr), Johnsen (Cr) per gioco scorretto



NOTE paganti 8.342, abbonati 6.033. Tiri in porta 8-4 (con una traversa), Tiri fuori 2-1. In fuorigioco 3-1. Angoli 3-7. Recuperi: p.t. 2', s.t. 4'