Cittadella, l'ultimo ballo stagionale è contro la Cremonese

Gli ultimi 90' della stagione. Il Cittadella torna in campo per la giornata conclusiva del campionato di Serie BKT allo Zini di Cremona contro la Cremonese di Stroppa. Nel venerdì sera che deciderà il secondo posto, con il duello a distanza tra Como e Venezia rispettivamente impegnate contro Cosenza e Spezia, i lombardi sono già sicuri del quarto posto e di disputare i prossimi playoff, i ragazzi di Gorini vogliono concludere il cammino al nono posto e stare nella parte sinistra della classifica. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

La situazione in casa Cittadella

Il pari scolorito contro il Bari ha matematicamente sancito il mancato accesso alla zona playoff dei granata. Per le riflessioni del caso così come sul futuro del tecnico, come ha sottolineato in conferenza stampa lo stesso Gorini, ci sarà tempo. Di certo contro la Cremonese si prevede largo turn over e una lista assenti ancora più folta rispetto a Bari: oltre a Carissoni, si aggiunge pure la non convocazione di Pandolfi per problemi alla spalla.

Si prosegue sul solco della difesa a 3, con il trio confermato composto da Angeli, Pavan e Sottini, mentre in mezzo dovrebbero esserci le maggiori novità, con gli inserimenti di Danzi e Mastrantonio per Branca ed Amatucci, mentre sulla sinistra si potrebbe rivedere Rizza dal 1', con Tessiore sull'out opposto. Vita solito elastico tra mediana e trequarti, mentre in avanti largo alla coppia composta da Pittarello ed uno tra Maistrello e Magrassi, con il primo favorito sul secondo.

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Angeli, Pavan, Sottini: Tessiore, Vita, Danzi, Mastrantonio, Rizza; Pittarello, Maistrello (Magrassi)

La situazione in casa Cremonese

In attesa dei playoff, da sicura quarta in classifica, la Cremonese vuole salutare la regular season con un successo. Stroppa, proprio come Gorini, è pronto a varare un turn over scientifico in vista di una gara con poco significato per la classifica, ma essenziale per "restare concentrati e chiudere al meglio questa prima parte della nostra stagione in vista di ciò che sarà da dopo in poi. La mentalità dovrà essere la stessa di sempre: si tratta di un impegno ufficiale e va affrontato al 100%". Sul lato singoli ancora out Ravanelli e Afena-Gyan a cui si aggiungono anche Pickel e Collocolo. Torna a disposizione Lochoshvili dopo il turno di squalifica. Questo l’elenco completo:

Portieri: Saro, Jungdal, Livieri

Difensori: Marrone, Tuia, Bianchetti, Sernicola, Ghiglione, Antov, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili

Centrocampisti: Falletti, Castagnetti, Della Rovere, Abrego, Majer, Zanimacchia

Attaccanti: Ciofani, Buonaiuto, Johnsen, Vazquez, Tsadjout, Coda



CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Sernicola, Marrone, Lochoshvili; Ghiglione, Abrego, Castagnetti, Buonaiuto, Quagliata; Ciofani, Falletti

I numeri della sfida

● Dopo aver vinto solo due delle prime otto sfide in Serie B contro il Cittadella (4N, 2P), la Cremonese ha vinto tutte le tre più recenti con un punteggio aggregato di 6-1.

● Il Cittadella è rimasto imbattuto in quattro delle cinque trasferte contro la Cremonese in Serie B (2V, 2N), perdendo tuttavia la più recente (2-0, 12 settembre 2021).

● La Cremonese è qualificata alle semifinali dei playoff di Serie B, essendo matematicamente quarta in classifica in questa regular season; i grigiorossi hanno vinto solo una delle ultime cinque gare in campionato (2N, 2P).

● Il Cittadella ha pareggiato ben sette delle ultime nove gare in Serie B (1V, 1P), in un parziale in cui ha segnato solo sette reti a fronte di sei subite (media totale di 1.4 gol segnati nelle gare dei veneti nel periodo).

● Cremonese e Cittadella sono tra le squadre che hanno segnato meno gol nella mezzora centrale di gara (31’60’) in questa Serie B: 12 per i lombardi e sette per i veneti, tra di loro Lecco (nove), Cosenza e Ternana (entrambe 10).

● Franco Vázquez è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie B, dopo uno stop realizzativo di ben 22 gare consecutive; l’argentino solo due volte è arrivato a tre match di fila a segno nella competizione, la più recente tra aprile e maggio 2022.

● Filippo Pittarello è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie B, disputate da titolare, dopo che tutte le sue precedenti tre reti nella competizione erano arrivate “dalla panchina”, nell’arco di 24 gare giocate.

Il resto del turno - 38°giornata

Venerdì 10 Maggio ore 20:30

Bari-Brescia

Reggiana-Parma

Lecco-Modena

Ascoli-Pisa

Como-Cosenza

Cremonese-Cittadella

Spezia-Venezia

Catanzaro-Sampdoria

Feralpisalò-Ternana

Südtirol-Palermo

CLASSIFICA: Parma 75, Como 72, Venezia 70, Cremonese 64, Catanzaro 60, Palermo 53, Sampdoria 52, Brescia 51, Südtirol 47, Cosenza 46, Cittadella 46, Pisa 46, Reggiana 46, Modena 44, Spezia 41, Ternana 40, Bari 38, Ascoli 38, Feralpisalò 33, Lecco 26

Dove guardare Cremonese-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cremonese-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.