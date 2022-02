Serie B, Crotone-Cittadella: dirige la gara Abbattista

Squadra in casa

Squadra in casa Crotone

Impegno in trasferta per il Cittadella all'Ezio Scida di Crotone. Sarà il Signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta a dirigere Crotone-Cittadella gara valevole per la ventunesima giornata alle ore 14.00 sabato 5 febbraio.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Marchi di Bologna, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Nuzzi di Valdarno (FI). Quarto uomo il Sig. Di Cicco di Lanciano, con al V.A.R. Sig. Sacchi di Macerata ed A.V.A.R. Sig. Dei Giudici di Latina.