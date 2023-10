Serie B: le date e gli orari delle gare del Cittadella fino alla sosta di metà novembre

13 punti in 9 partite, una posizione di campionato decisamente positiva e in arrivo altre 5 gare (Coppa Italia inclusa) da sabato 21 ottobre sino a domenica 12 novembre. Due impegni fuori casa e due in casa, con la singolarità di affrontare la Cremonese 2 volte in 4 giorni: prima in casa venerdì 27 ottobre nell'anticipo delle 20:30 al Tombolato e poi allo Zini martedì 31 ottobre alle 15:00 per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il ritorno dalla sosta si consumerà all'Arena Garibaldi di Pisa contro la squadra di Aquilani, mentre la 12°giornata occhio al ritorno nel padovano di mister Gastaldello con il suo Brescia, sabato 4 novembre. Chiude questo mini tour de force la trasferta di Palermo di domenica 12 novembre alle 16:15 al Barbera. Intanto nella giornata di martedì, la squadra di Gorini riprende gli allenamenti. Da monitorare le condizioni di Frare e Giraudo, oltre a quelle dei soliti Sottini e Cecchetto. Kastrati è atteso dal doppio impegno con la nazionale albanese che potrebbe valere il pass per Euro 2024.

Questo il calendario delle prossime sfide del Cittadella:

10ª giornata | Pisa – CITTADELLA • sabato 21 ottobre ore 14.00

11ª giornata | CITTADELLA – Cremonese • venerdì 27 ottobre ore 20.30

COPPA ITALIA | Cremonese – Cittadella • martedì 31 ottobre ore 15.00

12ª giornata | CITTADELLA – Brescia • sabato 4 novembre ore 14.00

13ª giornata | Palermo – CITTADELLA • domenica 12 novembre ore 16.15