Serie B, femminile: Cittadella Women di misura, è secondo posto!

Il Cittadella centra la quarta vittoria di fila e si porta al secondo posto in classifica nel campionato di Serie B. In casa della matricola Apulia Trani serve un'invenzione di Kongouli per centrare l'ottava vittoria nelle ultime nove partite in campionato. Un ruolino di marcia straordinario, se non fosse per una Lazio imbattibile che continua a mantenere tre punti di vantaggio sulle granata. Intanto il sorpasso sul Napoli è realtà e Colantuono può godersi una squadra vincente e difficilmente perforabile. Sempre restando sui numeri, sono appena tre le reti subite nelle ultime nove e come si dice in gergo, se gli attacchi fanno vendere i biglietti, le difese fanno vincere i campionati.

Anche al Comunale di Trani, le granate hanno amministrato il ritmo nel primo tempo, trovando l'acuto vincente al 78' con Konguoli. Per la greca rete numero 12 in campionato, 15 in stagione conteggiando anche i 3 in Coppa Italia. Numeri impressionanti, da confermare in vista del prossimo impegno casalingo contro il Trento, valido per la ventesima giornata.