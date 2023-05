Serie B, femminile: Kongouli fa volare al secondo posto il Cittadella Women

Non ci sono più parole per descrivere il Cittadella Women, dopo la quindicesima vittoria nelle ultime diciasette partite, che vale il secondo posto in classifica (in coabitazione con la Lazio Women) a meno uno dalla capolista Napoli. Anche contro l'Arezzo, basta un gol di Sofia Kongouli al tramonto del primo tempo, per dare al sogno promozione granata fattezze sempre più simili alla realtà. Quarta affermazione di corto muso nelle ultime sei, la migliore difesa del campionato e un percorso che definire straordinario è riduttivo. Le ragazze di Colantuono stanno riconciliando con il pallone tantissimi appassionati, grazie al loro calcio sbarazzino e al tempo stesso granitico. Nel prossimo turno il Cittadella Women è atteso dall'impegno casalingo contro la Ternana Women, mentre alla penultima c'è lo scontro diretto contro la capolista Napoli Femminile. Un finale thrilling per una stagione che comunque vada sarà un successo.

Questo il tabellino della gara:

ACF AREZZO: Nardi, Tuteri, Soro (82’ Binazzi), Pasquali, Fortunati, Pirriatore (64’ Lulli), Cagnina, Morreale, Lorieri, Bassano (82’ Paganini), Razzolini (72’ Ceccarelli). A disposizione: Sacchi, Gnisci, Cortesi. Allenatore: Emiliano Testini

CITTADELLA: Toniolo, Peruzzo, Masu, Dahlberg (64’ La Rocca), Ferin, Pizzolato (89' Pavana), Asta, Nichele (78’ Saggion), Ambrosi, Kongouli (89' Zannini), Benedetti. A disposizione: Nucera, Pavana, Zannini, Nurzia, Begal, Orsini, Martinuzzi. Allenatore: Salvatore Colantuono

ARBITRO: Sig. Gianluca Catanzaro (Catanzaro)

1° Assistente: Sig. Gian Marco Cardinali (Perugia) 2° Assistente: Jacopo Vagnetti (Perugia)

RETI: 45’+1 Kongouli

Angoli: 0-6