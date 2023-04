Serie B, femminile: furia Cittadella Women, 3 gol in trasferta al Brescia Femminile

Trasferta vincente per il Cittadella Women che si impone per 3 a 0 sul campo del Brescia Femminile e prosegue il suo inseguimento al duo di testa Lazio Women e Napoli Femminile, vincenti nei loro rispettivi incontri. A livell di classifica non cambia nulla, con la situazione che resta stazionaria rispetto ad una settimana fa:

Lazio Women 63

Napoli Femminile 61

Cittadella Women 60

Anche al “Mario Rigamonti” Peruzzo su punzione spiana la strada per il successo (18') e nella ripresa arrivano i centri all'80 di Kongouli, per la greca quattordicesimo gol in campionato, e di Zannini nel recupero. Oramai i numeri della squadra di Colantuono non sorprendono più, anche se il campionato di Serie B femminile è sempre più spaccato. Da una parte le Fab 3 che vincono a ripetizione, dall'altra parte il resto della truppa a raccogliere le briciole rimaste. Con questa vittoria salgono a quindici i risultati utili consecutivi delle granate, con un ruolino di marcia praticamente impeccabile, fatto di 13 affermazioni e due soli pareggi. Con numeri del genere, solitamente, si è prime in classifica, ma non quest'anno. Prossimo turno si ritorna in casa per le granata, con il 26°turno contro il Ravenna Women.

Il tabellino della gara.

Brescia – Cittadella 0 – 3

Brescia Ferrari, Viscardi (19’ st Lonati), Galbiati, Perin, Ripamonti, Ghisi, Barcella (19’ st Farina), Magri, Merli Cristina (19’ st Fracas, 31’ st Pasquali), Brayda, Hjohlman. (Lugli, Panza, Lumina, Bortolin, Bianchi) Allenatore Seleman

Cittadella Toniolo, Peruzzo, Masu, Dahlberg (1’ st La Rocca), Ferin (45’ st Zannini), Pizzolato (38’ st Pavana), Asta, Begal (23’ st Kongouli), Nichele (45’ st Saggion), Ambrosi, Benedetti. (Nucera, Trevisan, Nurzia, Martinuzzi). Allenatore Colantuono



Arbitro Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore (Lembo-Scorrano)



Reti 18’ pt Peruzzo; 35’ st Kongouli, 46’ st Zannini

Ammonite Begal

Note Centro Sportivo Mario Rigamonti. Calci d’angolo 2-5. Recupero pt 2’, st 7’.