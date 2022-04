Serie B, femminile: il Cittadella Women si ferma sul più bello, il Cesena vince per 2-0

Sconfitta pesante per il Cittadella Women nel recupero della 13°giornata di campionato Serie B Femminile contro il Cesena del neo arrivato sulla panchina bianconera Michele Ardito. 2 a 0 per le romagnole, capaci di imporre il proprio ritmo e gioco per tutto il match e trovando le due reti a cavallo dei due tempi con la scatenata Costi.

La prima rete di sinistro al 42' su assistenza di Galli, mentre al 54' l'attaccante del Cesena si mette in proprio e con un tiro dal limite trova il raddoppio. Undici, le reti stagionali per la punta di diamante dell'attacco del Cesena, che con questi tre punti sale a 27 in classifica, mentre il Cittadella Women di mister Colantuono resta a 30. Prossimo turno per le granata altra trasferta, questa volta contro il Tavagnacco.