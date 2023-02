Serie B, femminile: Cittadella Women di corto muso a Cesena

La giocata di Kongouli al 77' regala tre punti pesantissimi al Cittadella Women, nella prima giornata del girone di ritorno, sul campo del Cesena Femminile. Una vittoria di importanza capitale per le ragazze di Colantuono, perché mantengono il passo con le battistrada del campionato, Lazio e Napoli rispettivamente a -2 e -1, allontanando definitivamente dalla lotta per la serie A le romagnole di Ardito. Il terzo posto delle granata, in compagnia di Ternana e Chievo Verona, al momento è la migliore notizia del week end.

Un'affermazione arrivata tramite il gioco offensivo e le idee, che riscatta il mezzo passo falso di sette giorni fa in terra sarda contro la Sassari Torres. Ferin e Begal nel primo tempo vanno vicine al vantaggio, senza fortuna, mentre nella ripresa è la decima rete stagionale della greca Kongouli a regalare alle granata l'undicesimo trionfo in campionato. Settimana prossima a Tombolo arriva il Chievo Verona, per un altro scontro al vertice da non fallire.

Questo il tabellino della gara di Cesena:



Cesena Femminile-Cittadella Women 0-1

Cesena: Serafino; Casadei, Pastore, Mancuso (79’ Sechi), Carlini; Kiamou (61’ Mak), Porcarelli, Zanni, Iriguchi (61’ Alkhovik); Distefano, Ploner (79’ Miotto). A disp: Frigotto; Nano, Cuciniello, Costa; Gidoni. All: Ardito

Cittadella: Toniolo; Peruzzo, Masu, Ambrosi, Asta; Benedetti, Nichele, Dahlberg (93’ Saggion); Kongouli (94’ Pavana), Ferin (93’ Zannini), Begal (59’ Pizzolato). A disp: Nucera, Orsini, Saggion, Nurzia, Martinuzzi, Barbierato. All: Colantuono

Arbitro: Sig. Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Assistenti: Sig.ra Laura Gasparini e Sig. Alessandro Pascoli di Macerata

Reti: 77’ Kongouli

Ammonizioni: Nichele