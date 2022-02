Serie B femminile, Cittadella Women: vittoria all'ultimo respiro sul Chievo Verona Women

Il Cittadella riparte con una vittoria dopo un mese e mezzo di stop dalle gare ufficiali, nella 15ª giornata di campionato contro il Chievo Verona Women. Allo stadio Olivieri di Verona decide il derby una zampata della La Rocca al 93'. Tre punti di importanza capitale per le granata di mister Colantuono, capaci di far loro l'intera posta in palio al termine di una gara in grande pressione soprattutto nella ripresa.

LA CRONACA

Inizio molto tattico nei primi minuti della contesa, con le due squadre che lottano in ogni zona del campo, concedendo pochi spazi. Le occasioni sono tutte di marca clivense con la bielorussa Alkhovik e la Tardini, ma in ambo le situazioni la mira non è delle migliori. Al 40' ancora Chievo in avanti con Toniolo chiamata agli straordinari sulla splendida girata al volo di sinistro della Peretti. L'intervento dell'estremo difensore ospite, sveglia le padovane, che al 45' con Martinuzzi vanno vicine al gol, ma il diagonale della centravanti granata è fuori di poco.

Nella ripresa si riparte con intensità, ma sono sempre le difese ad avere la meglio sugli attacchi. Di certo le ragazze di Colantuono alzano i voltaggi della loro fase offensiva e al 55', sempre con Martinuzzi, sfiorano il vantaggio. Ancora una volta il pallone si perde sul fondo a lato. Il Chievo non ne ha e le granata gestiscono la palla, ma soprattutto si rendono pericolose con Begal all'86. Olivieri risponde presente e devia in calcio d'angolo. Il gol è nell'aria e arriva al 93'. Peruzzo su punizione mette in difficoltà Olivieri che respinge goffamente sulla traversa, ma il pallone vagante si trasforma in una ghiotta opportunità per La Rocca, che non si fa pregare e infila la palla in rete. Le clivensi protestano per una supposta carica ai danni del proprio estremo difensore, ma per l'arbitro non ci sono dubbi, è gol da convalidare. Tre punti di oro zecchino per le granata, che con questo risultato salgono a quota 18 punti. Prossimo impegno sempre in trasferta domenica 20 febbraio contro il Ravenna.

Ecco il tabellino della gara nel veronese:

CHIEVO WOMEN: Olivieri; Tunoaia (83′ Tunoaia), Zanoletti, Salaorni, Caliari; Bolognini (63′ Salimbeni), Tardini (68′ Franco), Peretti; Dallagiacoma (83′ Fancellu), Boni, Alkhovik. A disposizione: Boaglio, Piergallini, Mele, Zanoni. All. Giacomo Venturi

Cittadella: Toniolo; Ripamonti, Peruzzo, Fracaros, Masu; Saggion, Domi (84′ Meneghetti), Corazzi; Pizzolato (70′ La Rocca), Martinuzzi (84′ Zorzan), Martelli (84′ Begal). All. Salvatore Colantuono.

Marcatori: 93′ La Rocca (CIT)

Ammoniti: Peretti (CW); Zanoletti (CW)