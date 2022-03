Serie B, Femminile: Citta Women sfortunato in Sardegna, vince il Sassari Torres

Squadra in casa

Nella diciottesima giornata del campionato di Serie B le granata di mister Colantuono escono sconfitte dalla trasferta in Sardegna contro la Sassari Torres con il risultato di 2 a 1.

Battuta d'arresto difficile da digerire, con un avversario che prima della sfida con il Citta Women ha cambiato l'allenatore, ma soprattutto arrivava da una serie di cattivi risultati. Le sarde partono forte e nel primo tempo trovano subito due reti, prima di subire il gol di Saggion che accende le speranze delle ragazze di Colantuono, ma non basta per raggiungere almeno il minimo sindacabile, cioè il punto del pareggio.

Con questa caduta la formazione di Colantuono scende in classifica all'ottavo posto a quota 21 punti. Prossimo impegno domenica 20 marzo alle ore 14:30 contro il Cortefranca, per una gara che si preannuncia molto importante in chiave salvezza.