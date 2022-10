Serie B, femminile: Konguoli fa le cose per bene, il Cittadella Women batte l'Apulia Trani

Il Cittadella Women continua a regalare soddisfazioni e nella quarta giornata del campionato batte per 2 a 1 la matricola Apulia Trani. A togliere le castagne del fuoco ci pensa Kongouli con una doppietta di importanza capitale. Terza vittoria su quattro gare nel campionato di Serie B, imbattibilità casalinga mantenuta e secondo posto a meno uno dalla capolista Lazio. Tante buone notizie per mister Colantuono, che conferma la bontà del progetto granata.

Una vittoria voluta, cercata e conquistata con merito, vista la mole di gioco e occasioni create. Sofia Kongouli, autrice della doppietta decisiva, sugli scudi, ma è tutto il collettivo a girare al massimo in questo momento stagionale. Le reti della punta greca sono arrivate al 35' del primo tempo e al 15' della ripresa. Il brivido finale portato dalla punizione gol di Vasque non macchia la buona prestazione del Cittadella Women. Prossimo appuntamento è la trasferta di Trento. Un bell'esame per le granata, che ora devono spiccare il volo anche lontano da Tombolo.