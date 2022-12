Serie B, femminile: Brescia di misura, secondo ko di fila per il Cittadella Women

Il Cittadella Women non riparte dopo la caduta contro la Lazio di una settimana fa e a Tombolo trova la prima sconfitta del suo campionato tra le mura amiche. Merito di un Brescia Femminile battagliero, che non ha rubato nulla ed ha saputo portare la partita dalla sua. Con questo passo falso le ragazza di Colantuono scivolano a -7 dalla capolista, la Lazio Women, e al sesto posto in classifica con 19 punti.

Gara condizionata dalla pioggia e da un campo poco congruo per il gioco palla a terra delle granata. La rete decisiva arriva al quarto d'ora della ripresa con Magri. In precedenza meglio Kongouli e compagne, vicine al gol in più di un'occasione con la stessa greca e Caterina Ferin. È mancata la concretezza e lo spirito pre Lazio. Ora le granata torneranno in campo la prossima domenica, per l'undicesima giornata di campionato, sul campo del Ravenna.

Il tabellino della gara di Tombolo:

Cittadella Toniolo, La Rocca (44’ st Zannini), Peruzzo, Masu, Ferin (44’ st Begal), Saggion (19’ st Dahlberg), Asta (32’ st Pizzolato), Nichele, Ambrosi, Kongouli, Benedetti. (Barbierato, Pavana, Nurzia, Orsini, Martinuzzi). Allenatore Colantuono

Brescia Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin (26’ st Barcella), Fracaros, Ghisi, Magri, Merli Cristina, Hjohlman, Brayda, Fracas (19’ st Merli Luana). (Ferrari, Viscardi, Pasquali, Bianchi, Bortolin, Pedrini, Lonati). Allenatore Seleman

Arbitro Clemente Cortese (Bologna)

Assistente 1 Francesco Lanfredi Sofia (Bologna)

Assistente 2 Andrea Pelotti (Bologna)

Reti st 15’ Magri

Ammonite Nichele, Hjohlman

Note Centro Sportivo Tombolo (PD). Calci d’angolo 4-2. Recupero pt 1’, st 6’.