Serie B, femminile: il Cittadella Women vince all'esordio sul Cesena

Squadra in casa Cittadella Women

Il Cittadella Women vince e convince all'esordio di campionato, superando il Cesena con il risultato di 2 a 1. Partita gagliarda delle ragazze di Colantuono, capaci di passare in vantaggio nel primo tempo con Ferin, subire il ritorno delle romagnole nella ripresa con Di Stefano, salvo rimettere il muso avanti con Dahlberg ad un quarto d'ora dalla fine della gara. Note di merito per alcune singole. Oltre ai gol di Ferin e Dahlberg, prestazioni di spessore da parte di Alice Begal e Peruzzo. Tanti spunti interessanti insomma per la squadra di Colantuono, che ora deve rimettere la testa all'impegno del 25 settembre. Domenica c'è il derby a Verona contro le affamatissime ragazze del Chievo Verona.