Serie B, Femminile: buona l'ultima per il Cittadella Women, anche il Cesena ko

A Cittadella si fa la storia. Chiusura di campionato in grande stile per il Cittadella Women in Serie B. A Tombolo, le granata vincono in rimonta sul Cesena con il risultato di 2 a 1 e conquistano il sesto posto in classifica in coabitazione con il Cortefranca con 40 punti. Record per le ragazze di mister Colantuono, pronte a disputare anche l'anno prossimo il campionato di Serie B. Chapeau al duo Tancredi De Poli e Doris Zeudi, il giocattolo Cittadella è perfetto. Anche nell'epilogo stagionale, la vittoria arriva in rimonta. Le romagnole passano al 23' con Cuciniello, ma Lattanzio e compagne non ci stanno e nella ripresa ribaltano il risultato. Al 53' ecco il pareggio di Zorzan, dopo una splendida imbucata di Peruzzo. Poi, come nelle favole, ecco il gol al 90' a firma di Masu, abilissima a raccogliere al volo una corta respinta del portiere del Cesena. L'abbraccio travolgente delle granata alla match winner di giornata è simbolico: l'anno prossimo, con un paio di innesti in più, il Cittadella può veramente provare ad aspirare alla promozione in Serie A.

Il tabellino della gara di Tombolo:

Cittadella: Toniolo, Peruzzo, Masu, Meneghetti (63’ Saggion), Zorzan (63’ Pizzolato), Lattanzio, Fracaros (68’ Domi), Schiavo, Begal, Corazzi (84’ Martelli), Ripamonti (84’ La Rocca). A disp: Dilettuso, Peresotti, Martinuzzi, Novelli. All: Colantuono

Cesena: Pignagnoli, Pavana, Pastore, Costa (87’ Monti), Casadei, Cuciniello (87’ Paolinelli), Musolino (58’ Carlini), Georgiou, Dahlberg, Zanni (91’ Zanni), Galli. A disp: Frigotto, Costi, Petralia, Mancuso, Casadio. All: Ardito

Reti: 23’ Cuciniello, 53’ Zorzan, 90’ Masu

Ammonite: Masu