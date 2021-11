Serie B, Cittadella Women: 3 punti contro il Cortefranca

Il Cittadella Women vince per 1 a 0 contro il Cortefranca in trasferta, nella sesta giornata del campionato di Serie B femminile e si allontana dalla zona calda della classifica. Basta una rete della Lattanzio al 4' del primo tempo alle ragazze di mister Colantuono.

La Cronaca

Il Cortefranca parte in pressione in avanti, ma il gol di Lattanzio raffredda subito gli entusiasmi delle bresciane. Per l’arbitro della sfida, il signor Esposito, coadiuvato dagli assistenti Della Mea e Mamouni, tanti fischi e gioco duro in mezzo al campo. Verso la metà della prima frazione le ospiti si riaffacciano in avanti, ma è bravissima Meleddu, portiere del Cortefranca, ad evitare il raddoppio. Nella ripresa il Cortefranca entra in campo con un altro atteggiamento e prova a cercare il pareggio. Per Toniolo poco lavoro, solo ordinaria amministrazione, tranne all'80' quando si supera su Zanni, con uno splendido intervento di piede. Alla fine per il tecnico Colantuono sono 3 punti dal valore cruciale in questo momento della stagione e che portano le granata a 8 punti in classifica. Prossimo impegno, domenica prossima in casa a Tombolo contro il Palermo Femminile. Una grande occasione per accorciare ulteriormente in classifica verso le posizioni di testa.