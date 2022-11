Serie B, femminile: il Cittadella Women non si ferma, sconfitto anche il Genoa Women

Il Cittadella Women prosegue la sua marcia clamorosa nel campionato di Serie B femminile e batte per 3 a 0 il Genoa Women nell'ottava giornata del torneo. Match mai in discussione per le atlete di Colantuono, dominatrici del campo e del gioco come spesso è accaduto in questo inizio di stagione. Per Kongouli e compagne è la sesta vittoria in otto partite disputate, con un secondo posto in coabitazione con il Napoli Femminile neo retrocesso e la prima posizione, occupata dalla Lazio Women, ad appena tre punti. E domenica prossima arriva lo scontro diretto proprio con le biancocelesti.

La sosta non ha arruginito le granata, trascinate dalla solita Sofia Kongouli. È suo il gol apri gara al 26', su assist di Masu in versione Bonucci. Passano due minuti e Alice Begal raddoppia. Una doppia gioia per l'attaccante prodotto del settore giovanile cittadellese, che festeggia i 19 anni come meglio non potrebbe. Il tris arriva nella ripresa con l'ex Hellas Verona Femminile Caterina Ambrosi, rapace nel depositare in porta un corner di Peruzzo.