Serie B, femminile: Cittadella Women in volo, abbattuto anche l'H&D Chievo Women

Il Cittadella Women continua ad essere la sorpresa del campionato di Serie B femminile e resta al terzo posto grazie al 3-1 nello scontro diretto sul Chievo Verona. La testa della classifica occupata dalla Lazio continua a restare a 3 punti, mentre il secondo posto del Napoli è ad una sola lunghezza. Solo applausi per le ragazze di Colantuono in piena corsa per la promozione in serie A e protagoniste sino a questo momento di numeri incredibili. Migliore difesa del campionato, con appena 13 gol subiti al pari dello stesso Chievo e Napoli, ben 12 vittorie raccolte in 17 gare disputate. Andare alla sosta in questa situazione fa ben sperare per il rush finale del campionato.

A Tombolo le granata dominano il primo tempo con Pizzolato, in rete al 31' e un minuto più tardi con Ferin. Il Chievo nella ripresa reagisce di rabbia ed orgoglio, trovando il gol della speranza con Kiem, ma è Kongouli, al suo quattordicesimo centro in campionato, a mettere la parola fine al match. Il Cittadella, dopo la sosta, tornerà in campo domenica 26 febbraio in casa del Tavagnacco.

Questo il tabellino della gara:

Cittadella Women-H&D Chievo Women 3-1

Cittadella: Toniolo, Asta, Ambrosi, Masu, Peruzzo; Dahlberg (66′ Saggion), Nichele (92′ Nurzia), Benedetti; Pizzolato (92′ Zannini), Ferin (92′ Pavana), Kongouli (87′ Begal). Allenatore: Salvatore Colantuono

H&D CHIEVO: Bettineschi, Mele (46′ Tunoaia), Corrado, Zanoletti, Mascanzoni; Tardini (74′ Caneo), Kiem, Scuratti (46′ Willis); Alborghetti (80′ Manca), Ferrato (80′ Boglioni), Dallagiacoma. Allenatore: Giacomo Venturi

Reti: 30′ Pizzolato (Cit), 32′ Ferin (Cit), 59′ Kiem (Chi), 81′ Kongouli (Cit)

Ammonite: Willis (Chi)

Espulse: Corrado (Chi)