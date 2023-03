Serie B, femminile: Cittadella Women è una favola, anche il derby con l'Hellas Verona è suo!

Squadra in casa

Basta una punizione della ex Dahlberg a regalare il derby al Cittadella Women contro l'Hellas Verona, nella 22esima giornata del campionato di Serie B. Settima vittoria di fila per le granata, l'undicesima nelle ultime dodici. Un percorso superlativo delle ragazze di Colantuono, sempre salde al secondo posto, a meno tre dell'incredibile Lazio. Numeri incredibili, corroborati dalla migliore difesa del campionato, con una sola rete subita nel girone di ritorno sulle 14 totali. Di filotto in filotto, con quest'affermazione il Cittadella Women ferma ad 11 la serie di risultati positivi dell'Hellas Verona Femminile.

Nella gara di Tombolo lo spettacolo latita dopo l'acuto da fermo della svedese Dahlberg, ma ci pensa Toniolo a tenere la porta inviolata, con alcuni interventi al dir poco prodigiosi.

Prossimo appuntamento domenica 2 aprile in casa del Genoa, in attesa del big match casalingo del 16 aprile a Tombolo contro la capolista Lazio, in un match che probabilmente deciderà la stagione delle granata.

Questo il tabellino della sfida:

CITTADELLA (4-3-3): Toniolo; Asta, Ambrosi, Masu, Peruzzo; Dahlberg (dall'87' Pavana), Nichele, Benedetti; Pizzolato (dal 70' Saggion), Ferin, Kongouli (dall'87' Zannini)

A disposizione: Nucera, La Rocca, Begal, Maddaluno, Orsini, Martinuzzi

Allenatore: Salvatore Colantuono

HELLAS VERONA (4-3-3): Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Pellinghelli; Giai (dall'84' Croin), Sardu, Lotti; Semanova (dal 58' Peretti), Rognoni, Pasini (dall'84' Bison)

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Casellato, Quazzico, Doneda

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Vincenzo Hamza Riahi (Sez. AIA di Lovere)

Assistenti: Mattia Bettani (Sez. AIA di Treviglio), Andrea Mapelli (Sez. AIA di Treviglio)