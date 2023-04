Serie B, femminile: Cittadella Women, pari e rimpianti contro la capolista Lazio

Operazione sorpasso fallita. Ed è un peccato, un vero peccato. Questa è la sensazione con cui il Cittadella Women esce dal campo di Tombolo nello scontro diretto contro la Lazio Women. 1-1 tra le due squadre più in forma del campionato e per la squadra di Colantuono oltre il danno pure la beffa: il Napoli Femminile ora è secondo in classifica con un punto in più rispetto le granata. Ora la classifica recita:

Lazio Women 60

Napoli Femminile 58

Cittadella Women 57



In termini numerici, la stagione del Citta Women rimane spettacolare. Quattordici risultati utili di fila (12 V e 2 N), migliore difesa del campionato con appena 15 reti subite e sole 3 sconfitte, tutte nel girone d'andata. Unico difetto - se così si può dire - è la poca efficienza offensiva delle granata, con "soli" 40 gol segnati, a fronte dei 58 delle prime due della classe. La crescita di Kongouli e compagne è stata impressionante, confermata dal vantaggio al 18' della giovanissima Pizzolato. Dopo la rete, il Cittadella Women si è divorato almeno tre nitide palle gol e nella ripresa il ritorno della Lazio Women ha trovato il suo compimento con Toniolo al 71'. Un vero peccato per le ragazze di Colantuono, ma già dalla gara contro il Brescia Femminile l'imperativo è tornare alla vittoria. In fondo i punti dalla vetta sono solo 3, sognare ad occhi aperti, in questo caso, non costa veramente niente.