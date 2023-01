Serie B, femminile: Cittadella Women da sballo, è secondo posto in classifica!

È un super Cittadella Women quello che piega, nel quattordicesimo turno di Serie B, il Napoli Femminile. 2 a 0 il risultato finale a Tombolo con sorpasso in classifica annesso e secondo posto a -1 dalla capolista Lazio Femminile.

Prestazione da incorniciare per le ragazze terribili di Colantuono, che con una rete per tempo piegano la resistenza della partonopee e centrano la quarta affermazione di fila in campionato. La gara si sblocca al 43' con Benedetti, abile ad infilare di testa un corner ben battuto dalla ex Hellas Verona Dahlberg. Il raddoppio in apertura di ripresa con Ferin, con una rete alla Marco Van Basten nella finale di Euro 1988.

Il Cittadella Women sogna in grande e domenica prossima è atteso dalla trasferta insidiosissima contro la Torres, invischiata nei bassifondi della classifica e reduce dalla sconfitta in trasferta a Verona contro il Chievo.

Questo il tabellino della gara di Tombolo:

CITTADELLA WOMEN: Toniolo, La Rocca, Ambrosi, Masu, Asta; Dhalberg, Benedetti, Nichele, Saggion; Ferin, Kougouli. A disp: Nucera, Pizzolato, Zannini, Pavana, Nurzia, Begal, Maddaluno, Orsini, Martinuzzi. All: Colantuono



NAPOLI FEMMINILE: Tasselli, Di Bari (73′ Dulcic), Nozzi, Veritti, De Sanctis, Puglisi (55′ Giacobbo), Ferrandi (85′ Landa), Sara Tui (55′ Mauri), Tamborini (55′ Pinna), Gomes, del Estal. A disp: Copetti, Di Marino, Strisciuglio. All: Lipoff



ARBITRO: Di Renzo di Bolzano

MARCATRICI: 43′ Benedetti, 51′ Ferin

AMMONITE: Benedetti, Nichele, Di Bari, Gomes