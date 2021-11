Serie B, Femminile: il Cittadella Women vince la seconda consecutiva

Il Cittadella Women di mister Colantuono centra la seconda vittoria consecutiva contro il Palermo, nella settima giornata del campionato femminile di Serie B. Con questo risultato le granata si portano ad 11 punti, a soli 5 punti dalla prima in classifica, il Pink Sport Time Bari.

La Cronaca

Dopo il minuto di silenzio voluto dalla federazione e dalle squadre per commerare la prematura scomparsa della giocatrice Vittoria Campo, tra le altre cose ex Palermo, le squadre iniziano a giocare. Dopo 3' subito il Cittadella all'attacco con Peruzzo, ma il suo tiro si perde sul fondo. Al 5' ecco Minciullo a chiamare Toniolo alla super parata. Dieci minuti dopo ancora Minciullo, ma la conclusione è alta. Verso la metà del tempo ecco il colpo di testa di Fracaros, ma il portiere del Palermo sventa ogni pericolo. Poi è il momento di Toniolo, bravissima a disinnescare la bordata dalla lunga distanza di Lazzara.

Al ritorno dagli spogliatoi ancora Minciullo a rendersi pericolosa, ma per il gol c'è da attendere. Da questo momento in poi sale in cattedra Pipitone. Prima su Ponte, poi su Peruzzo e infine su Domi si supera. Finalmente al 25' arriva il gol scaccia fantasmi con Pizzolato, abile a finalizzare di testa una bella azione corale granata.

La formazione granata intensifica la sua azione, trova spazi, triangolando con precisione, arrivando spesso al cross ed è proprio su uno di questi che a Pizzolato, appena entrata, arriva la palla che di testa riesce ad insaccare. Il 2 a 0 è opera di Fracaros, abile ad entrare in area di rigore e spiazzare la sontuosa Pipitone.

Finisce come meglio non si può per le ragazze di Colantuono, protagoniste di una bella prestazione, coronata da due gol e molte occasioni da rete non finalizzate. Ora l'obiettivo è non fermarsi.