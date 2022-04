Serie B, Femminile: super Cittadella Women, quarto posto a soli due punti

Terza affermazione consecutiva, la seconda casalinga di fila, per il Cittadella Women nel 22°turno del campionato di Serie B. Contro la Pro Sesto, vittoria di rimonta, con il risultato di 2 a 1 per le granata. Si decide tutto in sei minuti nel secondo tempo. Precisamente tra il 69' e il 75', dopo il rigore sbagliato in apertura della ripresa da Fracas. Proprio quest'ultima, di testa, porta avanti le lombarde, ma la reazione delle ragazze di mister Colantuono è veemente e da grande squadra. Prima Ponte al 73' impatta il match e poi due minuti più tardi ci pensa Zorzan a mandare in estasi il pubblico di Tombolo. Con questo successo il Cittadella Women vola a soli due punti dal quarto posto, con la zona pericolo ampiamente a distanza di sicurezza.