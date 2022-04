Serie B, femminile: il Cittadella Women è al quinto posto, Tavagnacco ko

Basta un acuto di Peruzzo, su calcio di rigore, per conquistare i tre punti e la quinta posizione in classifica per il Cittadella nella 23esima giornata del campionato di serie B femminile. Soddisfazione enorme per le granata, partite per salvarsi, ed ora pronte a godersi la brezza delle zone di medio alta classifica. 33 punti raccolti, 22 reti segnate, 24 quelle subite, ma per mister Colantuono, questi sono giorni in cui si può e si deve solo festeggiare:

"Siamo salvi, il Cittadella sarà ancora in serie B il prossimo anno! Raggiungere questo obiettivo alla quint’ultima giornata, in un campionato così competitivo, è davvero un gran risultato e non scontato. Competere contro tante corazzate con una squadra giovanissima e senza stelle, è motivo di soddisfazione. L’attuale posizione di classifica è una conseguenza dell’ottimo lavoro fatto, ma mancano ancora quattro partite e la classifica è molto corta. Quindi non attendibile. La vittoria la dedichiamo al nostro attaccante Greta Ponte che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore. Voglio ringraziare la società per la fiducia ed il mio prezioso staff: Preti, Boscardin, Benetti, Luciano e Policastri. Prossima contro il Como? Giocheremo contro una squadra di serie A a tutti gli effetti. Proveremo a dare fastidio come sempre."