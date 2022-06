Serie B, Femminile: il Cittadella Women rinnova Masu fino al 2023

Prende sempre più forma il Cittadella Women edizione 2022-2023 che dovrà eguagliare, se non migliorare, il settimo posto appena conquistato nel campionato di Serie B. Dopo i rinnovi di Saggion e Peruzzo, la società granata ha comunicato di aver rinnovato il contratto fino al 2023 a Carlotta Masu.

Per il pilastro difensivo classe 2001 sarà la sua terza annata con la maglia granata. Lo scorso anno Masu ha raccolto ben 21 presenze andando in rete in due occasioni, rispettivamente contro il San Marino Academy e il Cesena, nell'ultimo turno stagionale.

Altre riconferme sono attese per il fine settimana. Il Cittadella Women capeggia il rinascimento del calcio femminile veneto, tanto con la prima squadra, come con il settore giovanile.