Serie B, femminile: il Cittadella Women va, colpo contro il San Marino Academy

Il Cittadella Women è ripartito definitivamente. Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di mister Colantuono in casa contro una delle squadre più forti della serie B femminile, il San Marino Academy. A Tombolo basta un acuto di Lattanzio in apertura di match per avere la meglio sulle sanmarinensi, apparse spente anche per merito di una grande prova delle granata.

Risultato importante per Saggion e compagne, che si portano in alto in classifica, a ridosso proprio del San Marino Academy, a soli due punti. Domenica altro appuntamento casalingo a Tombolo contro la Pro Sesto, per la 22°giornata del campionato. Per continuare la marcia vincente, per spingersi ancora più in alto in classifica.