Serie B, femminile: poker Cittadella Women, Tavagnacco ko

Kongouli e Ferin, con una doppietta ciascuna, fanno decollare il Cittadella Women al terzo posto in classifica nella terza giornata di campionato Serie B femminile. Sterile la resistenza del Tavagnacco penultimo in classifica, con le granata di mister Colantuono dominanti fin dal primo minuto di gioco, ma in grado si sbloccare la gara solo alla fine del primo tempo con Koungouli. Nella ripresa ancora Koungoli e Ferin, ex entrambe della sfida, fissano il risultato sul 4 a 0 finale, dimostrando una grande proposta di giochi offensivi e confermando il miglior attacco del campionato, in coabitazione con la Ternana Women. Questa volta a Tombolo le granata non hanno subito nessun gol, incasellando anche il primo clean sheet stagionale.

Ora testa alla prossima gara per le ragazze di Colantuono contro l'ultima della classe, l'Apulia Trani.

Questo il tabellino della sfida:

CITTADELLA

Toniolo, La Rocca (1’ st Saggion), Masu, Kiamou, Asta, Dahlberg (30’ st Nurzia), Begal (15’ st Pizzolato), Nichele (15’ st Pavana), Ambrosi, Kongouli, Ferin (40’ st Zannini). Allenatore: Colantuono.

A disposizione: Nucera, Maddaluno, Orsini, Martinuzzi.

TAVAGNACCO

Marchetti, Donda, Taborda, S. Novelli, Maroni, Morleo (1’ st Magni), G. Novelli (13’ st Fischer), Demaio, Andreoli (13’ st Iacuzzi), De Matteis, Licco. Allenatore: Recenti.

A disposizione: Girardi, Dieude, Castro Garcia, Rosolen, Ridolfi, Moroso.

Marcatori: 42’ Kongouli, nella ripresa al 23’ Kongouli, al 32’ e al 37’ Ferin.

Arbitro: Vincenzi (sezione Bologna).

Note: Ammonita: Ambrosi. Espulsi: Recenti. Recupero: 1’ e 4’