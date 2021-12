Serie B Femminile, Cittadella Women: bella vittoria sul Tavagnacco

Squadra in casa

Grande vittoria del Cittadella Women contro il Tavagnacco nella decima giornata del campionato di serie B femminile. Affermazione per nulla scontata per le granata, capaci di imporsi su un avversario tosto, forte, che aspira alla vittoria del campionato. I 14 punti raccolti in 10 partite dalle ragazze di Colantuono sono un buon bottino e invitano a guardare il futuro con rinnovata fiducia.

LA CRONACA

Nei primi quindici minuti le squadre si osservano e sembra una partita di scacchi. A far saltare il banco è Tavagnacco con il tandem Abouziane-Caneo, ma la conclusione di quest'ultima si perde alta sopra la traversa. Al 19' Devoto si divora il vantaggio, ma grande merito va a Toniolo, bravissima a bloccare il tiro. Al 35' ecco il vantaggio del Citta a firma Peruzzo, con una grande conclusione all'incrocio dei pali. Si va al riposo con il vantaggio delle granata e nella ripresa al 60' ecco il raddoppio. Fracaros davanti a Beretta non ha esitazioni e gonfia nuovamente la rete. Il doppio colpo demoralizza il Tavagnacco, che trova la rete dodici minuti dopo in maniera piuttosto casuale. È Ferin a sorprendere Toniolo con una conclusione angolata. Ci si aspetta il forcing finale del Tavagnacco, ma dopo 4 minuti di recupero ecco il fischio finale a decretare la vittoria delle granata di mister Colantuono.