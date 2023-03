Serie B, femminile: Cittadella Women show, 2-0 al Trento e sempre secondo posto in classifica

Il Cittadella suona la quinta e continua inarrestabile la sua marcia nei piani alti della classifica. Contro il Trento arriva l'affermazione consecutiva numero 5, la nona su dieci da dicembre. La difesa continua ad essere un bunker, con appena 13 reti subite in 20 gare, di cui 3 nelle ultime 10. Numeri impressionanti per le ragazze di mister Colantuono, eppure, non ancora sufficienti per spodestare la Lazio dal primo posto in classifica. Il 2 a 0 contro le trentine matura tra primo e secondo tempo. L'ex Hellas Verona Ambrosi sblocca la contesa al 44', mentre nella ripresa un'altra ex Hellas, Jonna Dahlberg, segna direttamente da calcio d'angolo facendo esplodere il campo di Tombolo. Grande festa per le granata, ma il campionato il prossimo turno presenta una gara importantissima sul difficile campo del San Marino Academy.

Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA WOMEN -TRENTO CALCIO FEMMINILE 2-0

CITTADELLA WOMEN: Toniolo, Peruzzo, Masu, Dahlberg, Ferin (76’ Zannini), Saggion (59’ Pizzolato), Asta, Nichele, Ambrosi, Kongouli (87’ Martinuzzi), Benedetti (87’ Pavana). A disposizione: Nucera, Barbierato, Zurzia, Legal, Orsini. Allenatore: Salvatore Colantuono

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Valzolgher, Varrone, Tonelli L., Andersson, Viera Santos, Fuganti, Kuenrath, Stockner (92’ Chemotti), Bielak (92’ Oberhuber), Tonelli A. (64’ Battaglioli), Rosa (83’ Antolini). A disposizione: Callegari, Ruaben, Lucin, Torresani, Gastaldello. Allenatore: Silvia Marcolin / In panchina l’allenatore in seconda Mattia Bonomi.

ARBITRO: Mirko Pelaia di Pavia (Mansutti-Bignucolo)

RETI: 44’ Ambrosi (C), 70’ Dahlberg (C)

NOTE: Campo in buone condizioni. Recupero: 0’ e 4